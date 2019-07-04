Футбол
Судью матча Бразилия — Аргентина заподозрили в предвзятостиГазета.Ru 19:12
На Кубке Америки разгорелся судейский скандал после полуфинального матча между сборными Бразилии и Аргентины, сообщает Sport24. Рефери матча обвиняют в том, что он игнорировал подсказки видеоассистента. Ассоциация футбола Аргентины запросила аудиофайлы переговоров из комнаты VAR во время игры.
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