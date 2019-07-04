На Кубке Америки разгорелся судейский скандал после полуфинального матча между сборными Бразилии и Аргентины, сообщает Sport24. Рефери матча обвиняют в том, что он игнорировал подсказки видеоассистента. Ассоциация футбола Аргентины запросила аудиофайлы переговоров из комнаты VAR во время игры.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин официально развелся с Алисой Казьминой Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак бывшего футболиста сборной России и лондонского "Арсенала" Андрея Аршавина с Алисой Казьминой.

Общество У Маслякова могут отобрать КВН через суд Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».

Финансы Минфин на четверть сократит закупку валюты С 7 июня по 4 июля на закупку валюты было направлено 310,3 млрд рублей. В текущем месяце объем закупки, таким образом, уменьшен на 25,6%.

Происшествия Восстановлена хронология аварии на «Лошарике» Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.

Происшествия 14 моряков-подводников погибли в результате пожара 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения, — сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Происшествия Ущерб от наводнения в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей По предварительным данным, материальный ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей.

Футбол ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.

Футбол Чили и Перу начали полуфинальный матч Кубка Америки Сборные Чили и Перу начали полуфинальный матч Кубка Америки по футболу 2019 года.

Происшествия В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.

Армия и оружие Обещанные Трампом танки оказались ржавыми и без стволов Две бронемашины "Брэдли", доставленные к мемориалу Авраама Линкольна в Вашингтоне на празднование Дня независимости США, оказались старыми, со следами ржавчины.

Происшествия Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.

Транспорт Минздрав предлагает проверять водителей на психоактивные вещества Минздрав РФ предлагает проверять водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, на наличие психоактивных веществ в организме.

Политика Пушков ответил на отказ Украины пригласить на выборы наблюдателей ПАСЕ Ранее Киев решил отозвать приглашение ПАСЕ на выборы в Верховную раду Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ Украины пригласить наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду.

Происшествия Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки, бывшей носителем глубоководной станции проекта 10831.

Политика ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

Технологии «МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.

Общество В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Футбол «Челси» не может объявить о переходе Лэмпарда из-за сбоев в соцсетях Челси вынужден отложить объявление о назначении Фрэнка Лэмпарда из-за сбоев в работе популярных соцсетей Facebook и Instagram, утверждает Mirror.

Общество Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.

Гаджеты Apple решит проблему с направлением взгляда при видеочате Вероятно, Apple задействует технологию, которая несколько видоизменяет картинку, меняя направление взгляда человека.

Общество В Японии эвакуируют население Кагосимы из-за ливней Ранее сообщалось, что из-за угрозы наводнений ранее эвакуации подверглись жители других японских городов Кирисима (там были вывезены 125 тысяч человек) и Аира (около 77 тысяч человек).

Политика В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.