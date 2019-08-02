Футбол
Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петардыРИА Новости вчера в 18:06
Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
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Арбитр не смог продолжить работу в матче Лиги Европы из-за попавшей в голову петарды
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Арбитр матча Лиги Европы не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды
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В матче Лиги Европы арбитр пострадал от петарды и не смог продолжать работать
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Судья в матче Лиги Европы не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды (видео)
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