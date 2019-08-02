Футбол

Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петардыРИА Новости 18:06

Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
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Арбитр не смог продолжить работу в матче Лиги Европы из-за попавшей в голову петарды

Sport24.ru17:39

Судья в матче Лиги Европы не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды (видео)

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Петарда попала судье в голову во время матча ЛЕ «КСУ Крайова» – «Гонвед»

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Судья в матче Лиги Европы не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды

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