Футбол
Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петардыРИА Новости 18:06
Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
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Футбол
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В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено в 15:49
Футбол
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Обновлено в 19:24
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Обновлено в 10:32
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