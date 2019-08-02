Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.

Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды

Политика МИД объявил о прекращении действия ДРСМД Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Политика Порошенко присвоил себе авторство Минских соглашений Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично он вместе с канцлером Ангелой Меркель составлял текст Минских соглашений.

Общество Губернатор Моор остановил строительство скандальной развязки в Тюмени «Поскольку по итогам работы группы могут возникнуть корректировки проекта, дал поручение приостановить все подготовительные работы по строительству развязки», — написал Моор.

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области Ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе со своими сообщниками готовил нападение, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.

Происшествия Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках Пресненский суд Москвы арестовал участника митинга 27 июля Ивана Подкопаева по делу о массовых беспорядках.

Здоровье Африканская чума свиней распространяется по Волгоградской области Стало известно о новой вспышке африканской чумы свиней.

Футбол Иванович: VAR должен работать с первого до последнего тура на всех матчах «Моё мнение — VAR должен помогать и работать с первого до последнего тура на всех матчах», — заявил Иванович, слова которого приводит «Матч ТВ».

Авто Toyota анонсировала новый RAV4 с другим названием и дизайном Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.

Происшествия Убийство полицейского в Сургуте: возбуждено уголовное дело По факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Футбол Шюррле заявил, что надеется снова забить в ворота ЦСКА Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле заявил, что надеется вновь забить гол в ворота ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба.

Политика Дым от пожаров в Сибири дошёл до США и Канады «Дым простирается через восточную часть России на Аляску вниз по западному побережью Канады, а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла», — отмечается в сообщении Центра космических полётов NASA в Гринбелте.

Здоровье Названы виды рака с наибольшим числом летальных исходов Сообщается, что от этого вида рака умерло больше всего человек (59 процентов).

Армия и оружие Опоздали на войну: Бундесвер не успел на задание из-за ВВС 27 июля бойцы Бундесвера должны были отправиться в Каунас, чтобы пополнить ряды международного батальона НАТО, размещенного там в 2017 году.

Экономика В России экспорт технологий вырос на 19% Российский экспорт технологий выросли на 19% впервые с 2017 года и составили $1,4 млрд, говорится в данных Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики.

Политика Сеул исключит Токио из белого списка торговых партнёров Как сообщает РИА Новости, ранее Япония решила исключить Южную Корею из списка стран с минимальными торговыми ограничениями на приобретение высокотехнологичной продукции и технологий.

Политика Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.

Гаджеты Квартальный отчёт WDC: хорошо продавались преимущественно жёсткие диски для серверов Если быть точнее, в календаре WDC уже завершился 2019 фискальный год, поэтому и надежды на рост рынка памяти в компании связывают со следующим 12-месячным периодом, который завершится в середине 2020 календарного года.

Происшествия В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Транспорт ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации тонированных машин ГИБДД выступила с официальным заявлением, в котором предупредила об аннулировании регистрации автомобилей, чьи владельцы отказались убирать тонировку.

Здоровье Владислав Иноземцев об искаженной реальности в здравоохранении В результате показатели смертности в 2019 году стали увеличиваться на десятки процентов, а население страны за первые пять месяцев этого года сократилось на 180 тыс. человек.

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.

Политика Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию "Новое время" выразила мнение, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.