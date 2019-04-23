Политика
Судья подал иск против ПорошенкоГазета.Ru 04:00
Судья Окружного административного суда Киева подал иск против украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает "Украинская правда". Кто именно подал в суд на политика, не уточняется.
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Космос
Китай готовит миссию по изучению астероида 2016 HO3 и кометы 133P
Китайское национальное космическое управление готовит миссию по изучению нового квазиспутника Земли - астероида 2016 HO3 и кометы 133P, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 04:31
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.
Обновлено в 03:29
Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено вчера в 16:05
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Савченко вернулась на работу в Верховную раду
Обновлено в 03:45
Хоккей
Канадский голкипер назвал 30 дней в Омске «худшими в жизни»
Канадский экс-вратарь ХК «Авангард» Байрон Дафо назвал 30 дней в Омске худшими в своей жизни.
Обновлено в 03:57
Политика
Кальюлайд: встреча с Путиным вывела Эстонию на новый уровень
Обновлено в 02:00
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Технологии
В семи китайских городах запустили пилотную сеть связи 5G
Председатель корпорации China Unicom Ван Сяочу объявил, что компания запустила испытательную сеть связи 5G в семи городах страны, следует из сообщения компании.
Обновлено вчера в 23:08
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
Обновлено в 03:46
Происшествия
СК допросит Ахмеда Закаева по убийству Анны Политковской
Следствие допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщила РИА Новости адвокат потерпевших Анна Ставицкая.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток
Обновлено в 02:29
Общество
Российским олигархам становится трудно купить элитное жилье в Лондоне
Ранее олигархи из России регулярно покупали недвижимость в Лондоне стоимостью 100 миллионов фунтов (8,29 миллиарда рублей).
Обновлено в 03:46
Происшествия
Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне
Иркутск, 23.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне.
Обновлено в 01:14
Общество
Тигр и леопард впервые попали в фотоловушку на территории Владивостока
Амурский тигр и дальневосточный леопард, занесенные в Красную книгу, попали в фотоловушку недалеко от Владивостока.
Обновлено в 02:21
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Автопроизводитель уверен в успехе Triber и планирует продавать более 60 тыс. экземпляров модели ежегодно.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Украинские моряки начали тренировки по захвату судов
Обновлено в 03:44
Авто
Новый компактный кроссовер Toyota займет место между RAV4 и C-HR
В течение 3 лет японский автопроизводитель планирует представить 12 новых и обновленных моделей, среди которых окажется полноприводный компактный кроссовер.
Обновлено в 02:19
Политика
Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водки
Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки.
Обновлено вчера в 21:28
Финансы
Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро
За I квартал текущего года реальный эффективный курс рубля вырос на 3,6%, в том числе к доллару — на 4%, а к евро — на 5,2%.
Обновлено вчера в 03:54
Экономика
СП предложила обязать российские банки подключиться к аналогу SWIFT
В СП считают, что подключение российских банков к СПФС снизит негативное воздействие на банковскую систему и экономику при возможном отключении РФ от SWIFT и предотвратит остановку внутрироссийских финансовых операций.
Обновлено в 03:50
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
РЖД покажет купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 03:15
Экономика
Альфа-банк и «Тинькофф банк» дадут до 10% кэшбэка за сервисы «Яндекса»
Вне зависимости от банка по карте полагается кэшбэк в размере 10% от суммы, потраченной на одном из сервисов «Яндекса» (его компания будет выбирать сама раз в три месяца), с трат в остальных 14 сервисах кэшбэк составит 5%. До конца июля сервисом с наибольшим кэшбэком будет «Яндекс.Такси».
Обновлено в 04:14
Политика
Команда Зеленского рассказала, как будет бороться с коррупцией
Ранее Европейская бизнес-ассоциация назвала 7 шагов, которые бизнес ждёт от победителя президентских выборов Владимира Зеленского в первые месяцы работы: 1.
Обновлено в 04:12