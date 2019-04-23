Политика

Судья подал иск против ПорошенкоГазета.Ru 04:00

Судья Окружного административного суда Киева подал иск против украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает "Украинская правда". Кто именно подал в суд на политика, не уточняется.
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Судья подал иск против Порошенко

Газета.Ru04:00
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Космос

Китай готовит миссию по изучению астероида 2016 HO3 и кометы 133P

Китайское национальное космическое управление готовит миссию по изучению нового квазиспутника Земли - астероида 2016 HO3 и кометы 133P, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на агентство «Синьхуа».
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Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.
Обновлено в 03:29
Энергетика

Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель

Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
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Юные убийцы инвалида из Березовского получили 36 лет на четверых

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Индонезия купила у России бронетехнику на 175 миллионов долларов

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Кино

Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»

Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
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Савченко вернулась на работу в Верховную раду

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Канадский голкипер назвал 30 дней в Омске «худшими в жизни»

Канадский экс-вратарь ХК «Авангард» Байрон Дафо назвал 30 дней в Омске худшими в своей жизни.
Обновлено в 03:57
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Кальюлайд: встреча с Путиным вывела Эстонию на новый уровень

Обновлено в 02:00
Экономика

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Технологии

В семи китайских городах запустили пилотную сеть связи 5G

Председатель корпорации China Unicom Ван Сяочу объявил, что компания запустила испытательную сеть связи 5G в семи городах страны, следует из сообщения компании.
Обновлено вчера в 23:08
Хоккей

Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ

Обновлено в 03:46
Футбол

Игроки «МЮ» поссорились и обвинили друг друга в поражении «Эвертону»

Обновлено в 03:33
Происшествия

СК допросит Ахмеда Закаева по убийству Анны Политковской

Следствие допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщила РИА Новости адвокат потерпевших Анна Ставицкая.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Политика

Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток

Обновлено в 02:29
Общество

Российским олигархам становится трудно купить элитное жилье в Лондоне

Ранее олигархи из России регулярно покупали недвижимость в Лондоне стоимостью 100 миллионов фунтов (8,29 миллиарда рублей).
Обновлено в 03:46
Происшествия

Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне

Иркутск, 23.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне.
Обновлено в 01:14
Общество

Тигр и леопард впервые попали в фотоловушку на территории Владивостока

Амурский тигр и дальневосточный леопард, занесенные в Красную книгу, попали в фотоловушку недалеко от Владивостока.
Обновлено в 02:21
Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Автопроизводитель уверен в успехе Triber и планирует продавать более 60 тыс. экземпляров модели ежегодно.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Украинские моряки начали тренировки по захвату судов

Обновлено в 03:44
Авто

Новый компактный кроссовер Toyota займет место между RAV4 и C-HR

В течение 3 лет японский автопроизводитель планирует представить 12 новых и обновленных моделей, среди которых окажется полноприводный компактный кроссовер.
Обновлено в 02:19
Политика

Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водки

Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки.
Обновлено вчера в 21:28
Финансы

Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро

За I квартал текущего года реальный эффективный курс рубля вырос на 3,6%, в том числе к доллару — на 4%, а к евро — на 5,2%.
Обновлено вчера в 03:54
Экономика

СП предложила обязать российские банки подключиться к аналогу SWIFT

В СП считают, что подключение российских банков к СПФС снизит негативное воздействие на банковскую систему и экономику при возможном отключении РФ от SWIFT и предотвратит остановку внутрироссийских финансовых операций.
Обновлено в 03:50
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Общество

РЖД покажет купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 03:15
Экономика

Альфа-банк и «Тинькофф банк» дадут до 10% кэшбэка за сервисы «Яндекса»

Вне зависимости от банка по карте полагается кэшбэк в размере 10% от суммы, потраченной на одном из сервисов «Яндекса» (его компания будет выбирать сама раз в три месяца), с трат в остальных 14 сервисах кэшбэк составит 5%. До конца июля сервисом с наибольшим кэшбэком будет «Яндекс.Такси».
Обновлено в 04:14
Политика

Команда Зеленского рассказала, как будет бороться с коррупцией

Ранее Европейская бизнес-ассоциация назвала 7 шагов, которые бизнес ждёт от победителя президентских выборов Владимира Зеленского в первые месяцы работы: 1.
Обновлено в 04:12
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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