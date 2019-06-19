Три отмененных гола лишили Бразилию победы над ВенесуэлойРБК 18 июня в 22:59

Сборная Бразилии набрала четыре очка и делит первое место в группе с перуанцами, которые несколькими часами ранее обыграли Боливию (3:1). Бразилия и Венесуэла провели между собой 26-й матч в истории. Ранее бразильцы одержали 23 победы, еще два раза команды играли вничью.

Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой

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