Футбол
Судья отменил три гола сборной Бразилии в матче против ВенесуэлыNews.ru 02:19
В первом тайме чилийский арбитр Хулио Баскуньян не засчитал гол форварда бразильцев Роберто Фирмино, а во втором дважды отменил взятие ворот после просмотра системы видеопомощи арбитрам (VAR): офсайд был зафиксирован у Габриэла Жезуса, и не засчитан гол Филиппе Коутинью.
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Прогноз и ставка на матч Бразилия - Венесуэла, 2-й тур группового этапа Кубка Америки
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Бразилия - Венесуэла ~ прогноз на матч Кубка Америки: хозяева продолжать крушить соперников?
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