Футбол

Почему отменили три гола Бразилии в ворота ВенесуэлыЧемпионат 05:20

Три отменённых мяча жёлто-синих, и Бразилия осталась без трёх очков. Судьи убили Давида Нериса и его команду — так же беспощадно, как Джон Сноу блондинку с созвучным именем.
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Почему отменили три гола Бразилии в ворота Венесуэлы

Чемпионат05:20

Бразилия – Венесуэла. Букмекер: «Без шансов для мотивированных гостей»

Букмекеры.рфвчера в 12:00

Фарфан принес Перу победу, судья отменил 3 гола бразильцев. Лучшие моменты ночных матчей Кубка Америки

Матч ТВ02:33

Первая сенсация Кубка Америки: Бразилия так и не забила Венесуэле по правилам

Sports.ru02:27

Бразилия потеряла очки с Венесуэлой. Судья отменил три гола «Селесао»

Soccer.ruвчера в 22:28

ВАР против Бразилии. Бразильцы не смогли обыграть Венесуэлу, забив трижды

Спорт-Экспрессвчера в 23:12

Бразилия не смогла по правилам забить Венесуэле на Кубке Америки

Советский спорт00:01
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 15:48, Вашингтон
Армия и оружие

Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ

Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
Культура

Выставка 12-летнего художника с аутизмом Маркуса Мартиновича пройдет в Москве

Куратором выставки выступила художник, скульптор, дизайнер выставочных пространств Катя Бочавар.
Обновлено в 10:02
Авто

BMW представил Gran Coupe восьмой серии

Баварский концерн официально представил своё новое четырёхдверное купе 8-Series Gran Coupe.
Обновлено в 01:44
Общество

СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн

Обновлено в 13:51
Политика

На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Происшествия

При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Политика

Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено в 12:03
Политика

Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17

Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
Обновлено в 07:14
Финансы

ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья

В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
Обновлено в 05:25
Технологии

Детский контент на YouTube могут перенести в отдельное приложение

Руководство популярного видеохостинга YouTube рассматривает возможность переноса детского контента в отдельное приложение, чтобы защитить детей от нежелательных материалов.
Обновлено в 14:20
Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Политика

В расследовании о крушении малазийского Boeing 777 фигурирует имя помощника Путина

Международная расследовательская группа крушения малазийского Boeing 777, в которую входят представители Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины, рассказала о перехвате разговора между первым главой непризнанной Донецкой республики Александром Бородаем и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
Обновлено в 13:45
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено вчера в 14:57
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Политика

Партия Порошенко опустилась на пятое место рейтинга выборов в Раду

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" опустилась на пятое место в парламентском рейтинге, за месяц до выборов в Верховную раду ее готовы поддержать 5% респондентов, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Обновлено в 07:34
Здоровье

Пять новых объектов здравоохранения откроют в Подмосковье в этом году

В Красногорске открыта многофункциональная больница.
Обновлено в 12:17
Религия

РПЦ прокомментировала скандал с запретом ставить свои свечи в храме

Обновлено в 05:24
Наука

Восемь часов работы в неделю сохранят психическое здоровье безработным

Исследователи проанализировали данные о почти 85 тысячах британцев трудоспособного возраста и выяснили, что, по сравнению с отсутствием работы, минимальная продолжительность рабочей недели (до восьми часов) может обеспечить психическое благосостояние.
Обновлено в 06:48
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в администрации Пушкинского района Подмосковья

Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Пушкинского района Подмосковья.
Обновлено в 15:19
Политика

Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот

Владелец НЛМК заявил на это, что Чубайс «публично приклеивает ярлыки «неправильных олигархов», а себя называет единственным правильным».
Обновлено в 12:56
Кино

Артур Смольянинов сыграет в фильме «Еврей»

Российский актер Артур Смольянинов сыграет главную роль в новом фильме режиссера Дмитрия Фикса «Еврей».
Обновлено в 11:15
Наука

На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя

Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено в 04:56
Политика

В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова

Обновлено в 13:02
Наука

Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени

Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
Обновлено в 06:11
Футбол

Дмитрий Комбаров: «„Спартак“ для меня был, есть и будет родным клубом, родным домом»

Обновлено в 14:25
Экономика

Дмитрий Ананьев нашел арендатора для своего бизнес-центра на Арбате

Бизнес-центр «Арбат, 1» принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева. В «Дом.РФ» и ПСН отказались от комментариев.
Обновлено в 14:16
Общество

В Норвегии может быть создана первая в мире «зона без времени»

При создании зоны без времени жители надеются на гибкий график в школах и на работе, которая чаще всего касается туризма и рыболовства.
Обновлено в 00:23
Как работают Яндекс.Новости?
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