Судья не засчитал три гола сборной Бразилии в ворота команды ВенесуэлыREGNUM вчера в 23:29

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Венесуэлы в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 0:0. В ходе матча арбитр не засчитал три гола бразильцев.

Судья не засчитал три гола сборной Бразилии в ворота команды Венесуэлы

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