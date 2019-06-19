Футбол
Судья не засчитал три гола сборной Бразилии в ворота команды ВенесуэлыREGNUM вчера в 23:29
Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Венесуэлы в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 0:0. В ходе матча арбитр не засчитал три гола бразильцев.
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ВАР против Бразилии. Бразильцы не смогли обыграть Венесуэлу, забив трижды
Спорт-Экспрессвчера в 23:12
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
Политика
Подозреваемый в причастности к крушению MH17 в Донбассе отрицает вину
Сергей Дубинский, которого Совместная следственная группа (JIT) назвала одним из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донецкой области в 2014 году, заявил Русской службе Би-би-си, что не видит смысла сотрудничать со следствием.
Обновлено в 18:39
Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
Радикалы убили 17 жителей деревни на севере Буркина-Фасо
Боевики напали на одно из селений на севере Буркина-Фасо. Вооруженные радикалы атаковали населенный пункт Belehede.
Обновлено в 19:39
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Общество
Депутат Виктор Федоров: Проблемы городского хозяйства должны решаться комплексно
Об актуальных вопросах, которые решают депутаты, рассказал в интервью корреспонденту DEITA.
Обновлено в 19:46
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Общество
Ilta-Sanomat (Финляндия): миллионы мух захватили российский поселок (Ilta-Sanomat)
Мухи, «захватившие» поселок Лазоревый в Свердловской области, вероятно, являются трупными мухами.
Обновлено в 18:00
Футбол
ПСЖ хочет получить за футболиста Неймара €300 млн
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" хочет получить за трансфер бразильского нападающего Неймара €300 млн.
Обновлено в 15:53
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Кино
«Загадочное убийство» установило рекорд на Netflix
Обновлено в 19:41
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Политика
В ССГ объяснили использование данных из соцсетей в рамках дела MH17
19 июня представитель ССГ заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе.
Обновлено в 17:48
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Экономика
Эксперты отмечают рекордный рост мобильного интернета в России
Эксперты связывают рост объёма обмена данными с увеличением числа пользователей смартфонов, а также «утяжелением» мобильного трафика в связи с повышением качества видео, растущим интересом к играм, развитием облачных сервисов и интернета вещей.
Обновлено в 19:17
Экономика
Политолог: Беглов подарил Петербургу новый подход к ЖКХ
По словам политолога, Беглов пошёл на очень серьёзные меры по оптимизации структуры управления ЖКХ.
Обновлено в 11:47
Кино
Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры
Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.
Обновлено в 17:41
Футбол
Денис Глушаков покинул «Спартак»
Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Поезд с оружием сошел с рельсов в США
В США поезд с опасными материалами и оружием сошел с рельсов. Об этом сообщил шериф округа Элко в штате Невада в своем фейсбуке.
Обновлено в 16:06
Футбол
Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
Обновлено в 16:57
Политика
Правительство назвало ответственных за фиксацию ПДД
В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) станет ООО ГЛОНАСС БДД — дочерняя компания «Ростеха» и АО ГЛОНАСС (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 18:31
Шоу-бизнес
Актер Александр Никольский стал жертвой мошенницы
Актер никогда не был замешан в крупных скандалах, однако недавно его обвинили в разрушении семьи.
Обновлено в 12:00
Общество
В Норвегии может быть создана первая в мире «зона без времени»
Норвежский остров, где полярный день длится с 18 мая по 26 июля, хочет отказаться от времени на этот период, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
В Мексике ратифицировали новое соглашение о торговле с США и Канадой
Мексиканский сенат одобрил ратификацию нового соглашения о свободной торговле с США и Канадой, которое должно прийти на смену устаревшему Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА), сообщает пресс-служба сената.
Обновлено в 18:57
Здоровье
Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам
В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.
Обновлено в 06:04
Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09