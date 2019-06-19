Футбол

Судья не засчитал три гола сборной Бразилии в ворота команды ВенесуэлыREGNUM вчера в 23:29

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Венесуэлы в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 0:0. В ходе матча арбитр не засчитал три гола бразильцев.
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Бразилия — сама не своя, но успех Венесуэлы неслучаен

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Бразилия забила три гола Венесуэле, но их все отменили. Объясняем, почему судья был красавчиком

Sport24.ru05:15

Почему отменили три гола Бразилии в ворота Венесуэлы

Чемпионат05:20

Первая сенсация Кубка Америки: Бразилия так и не забила Венесуэле по правилам

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Бразилия потеряла очки с Венесуэлой. Судья отменил три гола «Селесао»

Soccer.ruвчера в 22:28

ВАР против Бразилии. Бразильцы не смогли обыграть Венесуэлу, забив трижды

Спорт-Экспрессвчера в 23:12

Фарфан принес Перу победу, судья отменил 3 гола бразильцев. Лучшие моменты ночных матчей Кубка Америки

Матч ТВ02:33
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
Армия и оружие

Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе

Обновлено в 20:16
Политика

Подозреваемый в причастности к крушению MH17 в Донбассе отрицает вину

Сергей Дубинский, которого Совместная следственная группа (JIT) назвала одним из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донецкой области в 2014 году, заявил Русской службе Би-би-си, что не видит смысла сотрудничать со следствием.
Обновлено в 18:39
Наука

Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин

Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие

Радикалы убили 17 жителей деревни на севере Буркина-Фасо

Боевики напали на одно из селений на севере Буркина-Фасо. Вооруженные радикалы атаковали населенный пункт Belehede.
Обновлено в 19:39
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Общество

Депутат Виктор Федоров: Проблемы городского хозяйства должны решаться комплексно

Об актуальных вопросах, которые решают депутаты, рассказал в интервью корреспонденту DEITA.
Обновлено в 19:46
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Общество

Ilta-Sanomat (Финляндия): миллионы мух захватили российский поселок (Ilta-Sanomat)

Мухи, «захватившие» поселок Лазоревый в Свердловской области, вероятно, являются трупными мухами.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Мать убитой в Испании девочки практиковала нетрадиционную репродукцию

Обновлено в 14:01
Футбол

ПСЖ хочет получить за футболиста Неймара €300 млн

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" хочет получить за трансфер бразильского нападающего Неймара €300 млн.
Обновлено в 15:53
Политика

Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Кино

«Загадочное убийство» установило рекорд на Netflix

Обновлено в 19:41
Кино

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Политика

В ССГ объяснили использование данных из соцсетей в рамках дела MH17

19 июня представитель ССГ заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе.
Обновлено в 17:48
Происшествия

Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Экономика

Эксперты отмечают рекордный рост мобильного интернета в России

Эксперты связывают рост объёма обмена данными с увеличением числа пользователей смартфонов, а также «утяжелением» мобильного трафика в связи с повышением качества видео, растущим интересом к играм, развитием облачных сервисов и интернета вещей.
Обновлено в 19:17
Экономика

Политолог: Беглов подарил Петербургу новый подход к ЖКХ

По словам политолога, Беглов пошёл на очень серьёзные меры по оптимизации структуры управления ЖКХ.
Обновлено в 11:47
Космос

«Роскосмос» представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли

Обновлено в 17:33
Кино

Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры

Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.
Обновлено в 17:41
Футбол

Денис Глушаков покинул «Спартак»

Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Поезд с оружием сошел с рельсов в США

В США поезд с опасными материалами и оружием сошел с рельсов. Об этом сообщил шериф округа Элко в штате Невада в своем фейсбуке.
Обновлено в 16:06
Футбол

Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
Обновлено в 16:57
Политика

Правительство назвало ответственных за фиксацию ПДД

В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) станет ООО ГЛОНАСС БДД — дочерняя компания «Ростеха» и АО ГЛОНАСС (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 18:31
Шоу-бизнес

Актер Александр Никольский стал жертвой мошенницы

Актер никогда не был замешан в крупных скандалах, однако недавно его обвинили в разрушении семьи.
Обновлено в 12:00
Общество

В Норвегии может быть создана первая в мире «зона без времени»

Норвежский остров, где полярный день длится с 18 мая по 26 июля, хочет отказаться от времени на этот период, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

В Мексике ратифицировали новое соглашение о торговле с США и Канадой

Мексиканский сенат одобрил ратификацию нового соглашения о свободной торговле с США и Канадой, которое должно прийти на смену устаревшему Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА), сообщает пресс-служба сената.
Обновлено в 18:57
Здоровье

Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам

В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.
Обновлено в 06:04
Происшествия

После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
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