Арбитр Рауль Ороско в матче регулярного чемпионата Боливии между "Олвейс Реди" и "Боливар" своим поведением запутал игроков команд и болельщиков. Судья назначил пенальти, показав жестом, что принимал решение при помощи системы VAR. В боливийском первенстве VAR не используется.

Судья назначил пенальти, сославшись на VAR, которого в матче не было

Происшествия «ОВД-инфо»: на акции протеста в Москве задержано более 800 человек На несогласованной акции протеста в центре Москвы задержано 828 человек, сообщает проект «ОВД-инфо».

Наука Умер академик РАН Николай Кардашев На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН).

Происшествия Россияне до смерти залечили друга от наркозависимости Жители Санкт-Петербурга вывезли за город друга детства с наркозависимостью, чтобы вылечить его, привязали мужчину к кровати и оставили умирать.

Происшествия Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП на Волжской ГЭС Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту столкновения трёх автомобилей на мостовом переходе плотины Волжской ГЭС.

Армия и оружие НАТО призывают модернизировать вооружения для противостояния России Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять целому "спектру угроз" со стороны Москвы.

Шоу-бизнес Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.

Общество Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся летнее тепло По прогнозам синоптиков, небольшое потепление (до +18 °С днём) придёт в столицу во вторник, 6 августа, а на следующий день температура вернётся к климатической норме месяца.

Футбол «Барселона» может арендовать Неймара "Барселона" может взять в аренду бразильского нападающего французского "ПСЖ" Неймара, сообщает Sport.es.

Происшествия На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.

Теннис Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Вашингтоне Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Петера Гоёвчика в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.

Происшествия Виновники смертельного ДТП на Урале попали в аварию на угнанном авто Виновники ДТП в Екатеринбурге, в результате которого погибли два человек, попали в аварию на угнанном автомобиле Kia Rio.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Общество Шаманы с бубнами собрались ради спасения сибирских лесов Шаманы собрались из нескольких регионов России, чтобы провести обряды по вызову дождя для спасения горящих сибирских лесов.

Происшествия В Британии влюбленные занялись сексом в парке на глазах у детей В Великобритании влюбленные занялись сексом на глазах у прохожих. Парень с девушкой разделись около пруда и на траве приступили к соитию.

Общество Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником - Днем железнодорожника.