Футбол
Судья назначил пенальти, сославшись на VAR, которого в матче не былоSoccer.ru 02:24
Арбитр Рауль Ороско в матче регулярного чемпионата Боливии между "Олвейс Реди" и "Боливар" своим поведением запутал игроков команд и болельщиков. Судья назначил пенальти, показав жестом, что принимал решение при помощи системы VAR. В боливийском первенстве VAR не используется.
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Морская авиация ВСУ провела учения над Черным морем
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Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны, передает РИА "Новости".
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