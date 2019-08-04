Футбол

Судья назначил пенальти, сославшись на VAR, которого в матче не былоSoccer.ru 02:24

Арбитр Рауль Ороско в матче регулярного чемпионата Боливии между "Олвейс Реди" и "Боливар" своим поведением запутал игроков команд и болельщиков. Судья назначил пенальти, показав жестом, что принимал решение при помощи системы VAR. В боливийском первенстве VAR не используется.
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В Боливии судья обосновал пенальти системой VAR, которой не было в матче

Чемпионат01:24

Судья в Боливии назначил пенальти с помощью системы VAR, которой нет в чемпионате

Газета.Ru03:15

Судья назначил пенальти, сославшись на VAR, которого в матче не было

Soccer.ru02:24

Боливийский арбитр обманул игроков: сообщил об использовании системы ВАР, которой в Боливии нет. Видео

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В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы VAR, которой нет в местном чемпионате

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В Боливии арбитр обосновал пенальти за счет системы VAR, которой в матче не было

Sportbox.RU00:57

В Боливии арбитр обосновал пенальти за счет системы VAR, которой в матче не было

Матч ТВ00:57
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