Арбитр Рауль Ороско в матче регулярного чемпионата Боливии между "Олвейс Реди" и "Боливар" своим поведением запутал игроков команд и болельщиков. Судья назначил пенальти, показав жестом, что принимал решение при помощи системы VAR. В боливийском первенстве VAR не используется.

Судья назначил пенальти, сославшись на VAR, которого в матче не было

Политика Кличко покинул Украину вслед за Порошенко Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.

Политика Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.

Футбол Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами Telegram-канал Life Shot опубликовал видео драки фанатов «Зенита» с сотрудниками ОМОНа в перерыве матча чемпионата России против «Краснодара».

Общество В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.

Спорт Сборная РФ установила рекорд прохождения трассы «Танкового биатлона» Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев рассказал, что на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» российская сборная выполнила поставленную задачу за рекордное время — 18 мин. 55 сек.

Происшествия Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.

Шоу-бизнес Кара Делевинь взяла в жены актрису из «Милых обманщиц» Британская актриса и модель Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей возлюбленной, американской актрисой Эшли Бенсон, которая известна по сериалам "Дни нашей жизни" и "Милые обманщицы".

Гаджеты Технологии AMD будут использованы в GPU Samsung через два года Проще говоря, графические технологии AMD будут использованы Samsung для создания собственных GPU для своих однокристальных систем Exynos.

Происшествия В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.

Происшествия Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на Волжской ГЭС По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю «четырнадцатой».

Происшествия В ДТП с автобусом под Владимиром пострадали шесть человек Отмечается, что на момент прибытия сотрудников МЧС автомобиль и автобус горели. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар.

Происшествия Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске» Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова получила первый подарок для ребенка от мамы Тимати К рождению первенца бизнесвумен готовится очень тщательно. Сегодня она показала первые подарки для будущего ребенка.

Политика Супруга Башара Асада сообщила, что поборола рак Супруга сирийского лидера Башара Асада Асма сообщила, что в результате лечения ей удалось победить рак.

Авто Стартовала сборка пикапов JAC T6 для российского рынка Предполагается, что стоимость нового JAC T6 составит в России от 1 миллиона 300 тысяч рублей, что сделает его одним из самых бюджетных предложений на рынке в данном сегменте после УАЗ «Пикап».

Политика Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2 Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.

Общество Москва стала лидером по психотическим расстройствам Наибольшее количество больных с диагнозом "психическое расстройство", поставленным в 2018 году по причине алкоголизма, выявлено в Москве, Пермском крае, Челябинской и Московской областях.

Общество Синоптики назвали сроки возвращения в Москву летней погоды Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется соответствующее климатической норме тепло.

Происшествия МВД сообщило о 600 задержанных на акции в Москве На акции оппозиции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает ГУ МВД Москвы. Численность участников полиция оценила в 1,5 тыс. человек.

Происшествия В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Космос На российском метеоспутнике «Метеор-М» произошел сбой На российском метеоспутнике "Метеор-М" № 2 произошел сбой, сообщил РИА Новости радиолюбитель Дмитрий Пашков.

Авто Acura запрещает дилерам выполнять кузовной ремонт суперкара NSX Acura не позволяет дилерам заниматься восстановлением суперкара после аварии ввиду сложности его конструкции.