Футбол

Судья назначил пенальти, сославшись на VAR, которого в матче не былоSoccer.ru 02:24

Арбитр Рауль Ороско в матче регулярного чемпионата Боливии между "Олвейс Реди" и "Боливар" своим поведением запутал игроков команд и болельщиков. Судья назначил пенальти, показав жестом, что принимал решение при помощи системы VAR. В боливийском первенстве VAR не используется.
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Боливийский арбитр обманул игроков: сообщил об использовании системы ВАР, которой в Боливии нет. Видео

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В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы VAR, которой нет в местном чемпионате

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Судья назначил пенальти, сославшись на VAR, которого в матче не было

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В Боливии арбитр обосновал пенальти за счет системы VAR, которой в матче не было

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Судья в Боливии назначил пенальти с помощью системы VAR, которой нет в чемпионате

Газета.Ru03:15
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