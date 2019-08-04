Футбол
Судья назначил пенальти, сославшись на VAR, которого в матче не былоSoccer.ru 02:24
Арбитр Рауль Ороско в матче регулярного чемпионата Боливии между "Олвейс Реди" и "Боливар" своим поведением запутал игроков команд и болельщиков. Судья назначил пенальти, показав жестом, что принимал решение при помощи системы VAR. В боливийском первенстве VAR не используется.
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Acura запрещает дилерам выполнять кузовной ремонт суперкара NSX
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Актер ответил на звонок и там незнакомый человек задал ему вопрос, действительно ли его задержали.
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