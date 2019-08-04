Футбол
Судья назначил пенальти, сославшись на VAR, которого в матче не былоSoccer.ru 02:24
Арбитр Рауль Ороско в матче регулярного чемпионата Боливии между "Олвейс Реди" и "Боливар" своим поведением запутал игроков команд и болельщиков. Судья назначил пенальти, показав жестом, что принимал решение при помощи системы VAR. В боливийском первенстве VAR не используется.
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Происшествия
Российские туристы из болгарского Бургаса вылетели в Москву
Российские туристы, которые из-за проблем с самолетами авиаперевозчика Bulgaria Air были вынуждены провести больше суток в Бургасе, наконец-то, вылетели в Москву.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы
В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об убийстве подростка
Румынский министр образования Екатерина Андронеску была уволена из-за некорректных высказываний о похищенной и убитой 15-летней девочке.
Обновлено в 05:31
Здоровье
Улан-удэнцам не рекомендуют пить воду из скважин и колодцев
Из-за поднятия уровня грунтовых вод администрация города Улан-Удэ настоятельно рекомендует населению не употреблять и не использовать для приготовления пищи воду из скважин и колодцев.
Обновлено в 02:22
Космос
Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Николай Кардашев
В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем.
Обновлено в 05:27
Общество
Путин повысил размер детских пособий
Закон, подписанный главой государства, устанавливает ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет и повышает размер пособия с нынешних 50 рублей до прожиточного минимума.
Обновлено 02 августа в 17:55
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала фото с короткой стрижкой
Известная российская актриса Елизавета Боярская поделилась с поклонниками серией снимков с короткой стрижкой с фотосессии.
Обновлено в 05:29
Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
Обновлено в 04:26
Происшествия
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщили СМИ
Корпус стражей исламской революции (часть Вооруженных сил Ирана) задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщает агентство ISNA.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено вчера в 17:28
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Политика
Кличко улетел из Киева, сообщили очевидцы
Обновлено в 04:06
Общество
В работе Instagram произошел глобальный сбой
В работе социальной сети Instagram произошел сбой.
Обновлено в 02:32
Футбол
«Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии
«Ливерпуль» в своей истории пятнадцать раз становился обладателем Суперкубка Англии, последний раз подопечные Юргена Клоппа побеждали в этом турнире в 2006 году.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
На Украине десантнику ранили горло из-за спора о Дне ВДВ
В Днепре украинского десантника ранили в горло из-за конфликта о праздновании Дня ВДВ, который на Украине перенесли на 21 ноября.
Обновлено в 03:45
Единоборства
В Петергофе простились с боксером Дадашевым
Обновлено в 02:29
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Автоспорт
Вольф: Ферстаппен угрожает нашим шансам на титул
Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в нынешнем сезоне всё ещё может побороться за титул.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей
В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномарку
Автомобиль Kia Rio, по вине водителя которого сегодня в уральской столице ранним утром погибли водитель и пассажир такси, был угнан с улицы 40 лет ВЛКСМ.
Обновлено в 05:48
Футбол
Матч «Зенита» с «Краснодаром» завершился вничью
Обновлено вчера в 16:56
Футбол
Кононов и Хохлов подвели итоги матча «Спартак» — «Динамо»
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключения соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.
Обновлено 02 августа в 16:41