Арбитр Рауль Ороско в матче регулярного чемпионата Боливии между "Олвейс Реди" и "Боливар" своим поведением запутал игроков команд и болельщиков. Судья назначил пенальти, показав жестом, что принимал решение при помощи системы VAR. В боливийском первенстве VAR не используется.

Судья назначил пенальти, сославшись на VAR, которого в матче не было

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