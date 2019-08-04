Футбол
Судья назначил пенальти, сославшись на VAR, которого в матче не былоSoccer.ru 02:24
Арбитр Рауль Ороско в матче регулярного чемпионата Боливии между "Олвейс Реди" и "Боливар" своим поведением запутал игроков команд и болельщиков. Судья назначил пенальти, показав жестом, что принимал решение при помощи системы VAR. В боливийском первенстве VAR не используется.
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Армия и оружие
Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам России
Как заявил Меллинг, российская ракета 9М729 "в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона".
Обновлено вчера в 15:45
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено вчера в 12:24
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено вчера в 03:42
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Россия показала свою новую боевую технику на параде, посвященном 323-й годовщине со дня образования ВМФ России.
Обновлено в 01:34
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Авто
Раритетный Cadillac, на котором ездил Данила Багров из культового фильма «Брат 2»
Фильм «Брат 2» показал зрителям автомобиль 1975 года выпуска, длина которого составила 6 метров, а вес 2,5 тонны, во всей красе.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Политолог прокомментировал несанкционированный митинг в Москве
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал RT результаты прошедшей в Москве 3 августа несанкционированной акции.
Обновлено в 02:35
Общество
В работе Instagram произошел сбой
В воскресенье 4 августа пользователи социальной сети Instagram отмечают проблемы в работе приложения, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В ДТП на Волжской ГЭС погибли двое, 5-летнему ребенку оторвало руку
В больницу доставлены двое детей, в том числе пятилетний ребенок с травматической ампутацией руки.
Обновлено вчера в 08:05
Общество
Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом
Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.
Обновлено в 00:37
Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Баскетбол
Дрэймонд Грин подписал новый контракт с «Голден Стэйт»
«Голден Стэйт» объявил о продлении контракта с Дрэймондом Грином. Условия соглашения с форвардом на данный момент неизвестны.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
В Болгарии загорелся автобус с детьми
В Болгарии в субботу, 3 августа днем во время движения загорелся автобус с детьми из Молдавии.
Обновлено вчера в 21:35
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии
Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
Детали стрельбы в Техасе раскрыли очевидцы
Очевидцы стрельбы в торговом центре города Эль-Пасо на западе Техаса рассказали о происшествии, свидетелями которого они стали.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
Франция и Германия отказались посылать в Персидский залив корабли по призыву США
Париж и Берлин не согласны с предложением Вашингтона о создании коалиции против «иранской агрессии» в Персидском заливе, и не собираются посылать туда свои корабли, пишет Le Monde.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Авто
В сети показали уникальную грузовую модификацию ВАЗ-2109
Как сообщает издание tarantas.news, грузовая модель была разработана на базе ВАЗ 2109, получила его 1,5-литровый мотор и индекс «Ф». 2109Ф ориентирован на перевозку легких грузов, сохраняя при этом комфорт и компактность полноценного хэтчбека.
Обновлено вчера в 04:59
Энергетика
Россия перевыполнила условия сделки ОПЕК+ в июле
«В августе 2019 года Россия намерена сохранить добычу нефти на ранее оговоренных в рамках ОПЕК+ уровнях»,— сообщает пресс-служба министерства (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено вчера в 12:40
Технологии
Разрушители серверов. Как сколотить состояние на уничтожении компьютеров
Спрос растет, а с ним растет и количество центров обработки данных (ЦОД). Так называют помещения, где хранятся серверы с информацией.
Обновлено в 02:13
Общество
В Нытвенском районе Прикамья ввели режим ЧС
Обновлено вчера в 15:02
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Кононов и Хохлов подвели итоги матча «Спартак» — «Динамо»
Обновлено вчера в 16:10
Армия и оружие
Беспилотник вертикального взлета покажут на МАКС-2019
Обновлено в 02:03
Происшествия
Тысячи кур погибли в ДТП в Китае
Грузовик, в котором перевозили более трех тысяч кур, неожиданно перевернулся. Позже выяснилось, что у водителя отказали тормоза.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Экономика
Молодежи Коми расскажут, как эффективно управлять деньгами
Участники встречи узнают, что такое финансовые план, как его составлять, зачем он вообще нужен и как эффективно управлять личными финансами.
Обновлено в 02:17
Футбол
Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче против «Краснодара»
В центральном матче 4-го тура РПЛ "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время второго тайма, смог уйти от поражения от "Краснодара" - 1:1. В составе питерцев дебютировал купленный у "Барселоны" Малком.
Обновлено вчера в 17:07