Судья матча за бронзу Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили объяснил скандальное удаление форварда аргентинцев Лионеля Месси, передает Sports.ru. Встреча национальных команд закончилась со счетом 2:1 в пользу Аргентины.

Судья матча за бронзу Кубка Америки объяснил удаление Месси и Меделя

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