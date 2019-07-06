Футбол
Судья матча за бронзу Кубка Америки объяснил удаление Месси и МеделяГазета.Ru 08:59
Судья матча за бронзу Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили объяснил скандальное удаление форварда аргентинцев Лионеля Месси, передает Sports.ru. Встреча национальных команд закончилась со счетом 2:1 в пользу Аргентины.
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Политика
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Кино
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В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
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Экс-супруга бывшего игрока "Локомотива" Дмитрия Тарасова певица Ольга Бузова в День поцелуев вспомнила о том, как написала песню "Под звуки поцелуев", сообщает Teleprogramma.pro.
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