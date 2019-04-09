Футбол
Судья матча «Локомотив» — «Зенит» получил неуд за работуРБК 08:51
Эдер
|14′
Хвича Кварацхелия
|39′
|46′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Хвича Кварацхелия
Мануэл Фернандеш
|46′
|49′
Эмильяно Ариэль Ригони
Ведран Чорлука
|53′
|54′
Ярослав Ракицкий
Владислав Игнатьев
|61′
|62′
Магомед Оздоев
Эдер
Федор Смолов
|69′
Мацей Рыбус
|79′
|79′
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
Антон Миранчук
|82′
Мацей Рыбус
Бенедикт Хеведес
|84′
|89′
Вильмар Барриос
|89′
Себастьян Дриусси
Эрнани
Локомотив
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
14
Чорлука
5
Хёведес
4
Фернандеш
7
Крыховяк
6
Баринов
59
Миранчук
9
Смолов
11
Миранчук
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
20
Мак
27
Оздоев
25
Барриос
33
Эрнани
22
Дзюба
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 22-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», получил неудовлетворительную оценку за свою работу.
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