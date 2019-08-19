Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".

Происшествия Отец убившего семью подростка рассказал о последней встрече с ним Отец школьника, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, рассказал об их последней встрече.

Политика Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.

Авто Практически новый Mercedes-Benz G-Class 2002 года выставлен на продажу В дилерском центре Kahn Automobiles появился в продаже практически новый Gelandewagen, выпущенный в 2002 году.

Политика Трамп: США не планируют продлевать лицензию для Huawei В числе прочих вопросов, затронутых в ходе пресс-конференции, американский лидер коснулся вопроса продления лицензии для китайской телекоммуникационной корпорации Huawei.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Происшествия В кабинете замгенпрокурора Украины нашли прослушку В кабинете заместителя генпрокурора Украины Анжелы Стрижевской нашли прослушивающее устройство, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Общество В Башкирии школьники нашли останки мамонта возрастом более 10 тыс. лет Как сообщает ТАСС со ссылкой на биолога Полину Полежанкину, кость весит примерно 15 кг и принадлежала мамонту, проживавшему более 10 тыс. лет назад.

Политика В ФСБ впервые рассказали о количестве иностранных студентов в РФ Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала 2019 года ведет статистику иностранных студентов, которые получают образование в России.

Финансы Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск, курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.

Политика На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.

Политика Две станции контроля радиации не выходят на связь после взрыва ракеты Две российские станции Международной системы мониторинга перестали передавать данные об уровне радиации через двое суток после взрыва под Северодвинском, сообщил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассин Зербо 18 августа американской газете The Wall Street Journal.

Происшествия МВД начало проверку в отношении экс-владельца «Росгосстраха» Следователи МВД начали доследованную проверку в отношении бывшего руководителя страховой компании "Росгосстрах" Данила Хачатурова, они проверяют сделки, сделанные перед санацией банка "Открытие".

Общество ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Энергетика РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.

Гаджеты Rakuten запустил собственную криптобиржу В понедельник, 19 августа, японская компания Rakuten объявила о запуске собственной криптовалютной биржи, которая получила название Rakuten Wallet.

Общество В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда лишился должности после того, как 91-летнюю женщину, которая жила в учреждении, похоронили в пластиковом пакете.

Общество Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.

Здоровье Электронные сигареты объявили причиной загадочной болезни легких В июне группа исследователей под руководством Маттиас Салате из Канзасского университета пришла к выводу, что пар, вырабатываемый электронными сигаретами с никотином, препятствует выводу мокроты из дыхательных путей, что, в свою очередь, может неблагоприятно сказываться на работе легких.

Политика Депутаты ГД прервут отпуска для изучения вмешательства в дела России Депутаты Государственной думы будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по вмешательству в дела России.

Политика РБК объявил об изменениях в руководстве редакции Игорь Тросников и Елизавета Голикова покидают посты руководителей объединенной редакции РБК.

Космос Рогозин ответил в «Твиттере» шутнику на слова о дырe в корабле «Союз» Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пошутил в ответ на язвительный комментарий под своим твитом о том, что вывоз ракеты "Союз-2.1а" на стартовый стол космодрома Байконур завершён.