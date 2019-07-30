Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергей Карасев попросил прощения у оренбургского клуба за плохое судейство. Он признал, что его ошибки повлияли на результат игры.

Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом»

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