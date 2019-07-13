Футбол

Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»Sports.ru вчера в 14:23

Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
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Хусаинов: «Неквалифицированное судейство в матче „Спартак“ — „Сочи“. Мяч забит с явным нарушением»

Sport24.ruвчера в 14:40

Судья Федотов: Жиго забил гол с нарушением правил

Чемпионатвчера в 14:15

Российский судья: «Гол Жиго в ворота „Сочи“ был забит с нарушением правил»

Матч ТВвчера в 14:28

Российский судья: «Гол Жиго в ворота „Сочи“ был забит с нарушением правил»

Sportbox.RUвчера в 14:28

Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»

Sports.ruвчера в 14:23

«Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил: фотодоказательство

Sport.ruвчера в 16:14

«Спартак» – «Сочи»: правильно ли засчитан гол красно-белых?

Спорт-Экспрессвчера в 15:10
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Происшествия

В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов

Обновлено вчера в 22:29
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Спорт

Российские волейболисты обыграли Польшу и вышли в финал Лиги наций

В финале Лиги наций, который состоится в ночь на 15 июля, российские спортсмены встретятся с победителем матча между командами США и Бразилии.
Обновлено вчера в 22:11
Здоровье

Учёные дают плачевные прогнозы: Дети стали чаще болеть диабетом

По данным проведенного английскими учеными исследования, в последние 5 лет дети стали болеть диабетом в 2 раза чаще.
Обновлено вчера в 13:59
Наука

Искусственный интеллект обыграл лучших игроков мира в покер

Искусственный интеллект обыграл в техасский холдэм лучших игроков планеты. Испытания программы проходили в два тура, сообщает Science.
Обновлено 12 июля в 13:26
Футбол

Олег Кононов: «Не получается игра – надо работать на „стандартах“»

В первом тайме соперник действовал отлично – в плане начала атак и игры в пас.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне

В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Журналист из Соединенных Штатов Америки Хантер Уокер заявил в Twitter, что американский глава Дональд Трамп в ходе саммита в Белом доме объявил, что Арнольд Шварценеггер скончался.
Обновлено 12 июля в 10:17
Происшествия

Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности

Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

Четверо военнослужащих пострадали в субботу при возгорании во время заправки автоцистерны топливом, сообщили в командовании Саратовского гарнизона.
Обновлено вчера в 07:42
Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Обновлено вчера в 16:23
Политика

Грузинские виноделы начали митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Причиной стало оскорбительное высказывание гендиректора «Рустави-2» Ники Гварамии о грузинском вине, сообщает телеканал «Имеди».
Обновлено 12 июля в 17:14
Политика

Зеленский искупался с украинцами в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации.
Обновлено вчера в 19:09
Экономика

Кабмин одобрил повышение выплат на детей

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Немецкий политолог рассказал об «огромной победе» Путина в Турции

Конфликт вокруг российских комплексов С-400 может обернуться выходом Турции из НАТО, что является "огромной победой Владимира Путина".
Обновлено вчера в 22:58
Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии

Обновлено вчера в 22:36
Футбол

Карпин назвал матчи в позднее время «преступлением против болельщиков»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что донской клуб просил Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) перенести матч первого тура чемпионата России против "Оренбурга" на более ранние часы, а также признал, что матчи в позднее время - это преступление против болельщиков.
Обновлено вчера в 18:29
Политика

Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады с Крыма и Донбасса

Немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса намерен потребовать от президента Украина Владимира Зеленского депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено вчера в 23:38
Технологии

Сбой произошел в работе «Билайна»

Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью.
Обновлено вчера в 10:54
Теннис

Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов

Колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола

Джейк отметил, что до этого животное никогда не подплывало так близко, но в этот раз, вероятно, узнало его и «попросило» помощи.
Обновлено вчера в 22:24
Кино

Мединский поздравил Бориса Клюева с 75-летием

Обновлено вчера в 12:53
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Бойко рассказал о дикой политике Украины в отношениях с РФ

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Киев решил придерживаться "дикой" политики в экономических отношениях с Россией, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с дочерью

Актриса опубликовала в Instagram черно-белый коллаж, на котором сравнила собственное фото в молодости и снимок наследницы.
Обновлено вчера в 08:49
Космос

Япония запустит в открытом космосе бумажный самолетик

Обновлено вчера в 14:53
Происшествия

На болельщиков «Уфы» напали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге хулиганы напали на болельщиков «Уфы», которые приехали на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:3), сообщает Pro Sport Story.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта

В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено вчера в 18:23
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