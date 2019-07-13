Футбол

Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»Sports.ru 14:23

Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
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Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»

Sports.ru14:23

«Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил: фотодоказательство

Sport.ru16:14

Российский судья: «Гол Жиго в ворота „Сочи“ был забит с нарушением правил»

Матч ТВ14:28

Российский судья: «Гол Жиго в ворота „Сочи“ был забит с нарушением правил»

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Хусаинов: «Неквалифицированное судейство в матче „Спартак“ — „Сочи“. Мяч забит с явным нарушением»

Sport24.ru14:40

Судья Федотов: Жиго забил гол с нарушением правил

Чемпионат14:15

«Спартак» – «Сочи»: правильно ли засчитан гол красно-белых?

Спорт-Экспресс15:10
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