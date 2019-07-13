Футбол
Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»Sports.ru 14:23
Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
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