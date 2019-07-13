Футбол
Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»Sports.ru вчера в 14:23
Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
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Греция решила сдать Израилю все секреты С-300.
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Посол Британии в США Ким Дэррок, который ушел в отставку после того, как секретные письма с его критическими оценками администрации президента США попали в прессу, заявил в направленных в Лондон телеграммах, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" экс-президенту США Бараку Обаме.
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Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
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По данным источника, тульская команда может в ближайшее время пополниться 26-летним хавбеком команды «Ланс» Эль-Хаджи Ба.
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Компания Iveco разработала концептуальный грузовой автомобиль, который позволяет водителю заниматься фитнесом прямо в кабине машины.
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Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:04