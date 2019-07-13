Футбол

Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»Sports.ru вчера в 14:23

Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Хусаинов: «Неквалифицированное судейство в матче „Спартак“ — „Сочи“. Мяч забит с явным нарушением»

Sport24.ruвчера в 14:40

«Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил: фотодоказательство

Sport.ruвчера в 16:14

Сергей Хусаинов: «Гол „Спартака“ был забит с нарушением правил»

Спорт-Экспрессвчера в 14:22

Российский судья: «Гол Жиго в ворота „Сочи“ был забит с нарушением правил»

Sportbox.RUвчера в 14:28

Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»

Sports.ruвчера в 14:23

Судья Федотов: Жиго забил гол с нарушением правил

Чемпионатвчера в 14:15

Российский судья: «Гол Жиго в ворота „Сочи“ был забит с нарушением правил»

Матч ТВвчера в 14:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:15, Вашингтон
Гаджеты

Samsung Galaxy S10 5G имеет серьезные проблемы с батареей

Как известно, компании Samsung ранее пришлось отозвать устройства Galaxy Note 7 и в итоге прекратить их продажи.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Наука

Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина

Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне

Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Общество

В Якутске двух слонов выгуляли на улице

Жители Якутска публикуют в социальных сетях изображения и видео со слонами. На них два млекопитающих гуляют по улицам города.
Обновлено в 04:48
Политика

Зеленский искупался в Черном море во время визита в Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу искупался в Черном море.
Обновлено вчера в 20:56
Здоровье

Солнечная погода создает реальные, материальные эффекты на Земле

Хотя изучение космической погоды является быстро растущей областью, научная работа по оценке ее общих социальных и экономических последствий находится в зачаточном состоянии.
Обновлено 12 июля в 15:53
Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

В Турцию прибыл очередной самолет с компонентами С-400

В Турцию прибыл пятый российский самолет с новой партией элементов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Приангарье число госпитализированных после наводнения выросло до 647

Число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:52
Космос

НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса

НАСА опубликовало фотографию марсохода Curiosity, которая сделана с орбиты Марса камерой HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
Обновлено в 00:27
Общество

Власти озаботились цифровой гигиеной россиян

Правительство запустит программу по цифровой гигиене, которая позволит поднять уровень грамотности российских пользователей.
Обновлено в 04:38
Экономика

Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду

Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.
Обновлено вчера в 06:01
Армия и оружие

Греция «сдала» С-300 Израилю и уже поплатилась

Греция решила сдать Израилю все секреты С-300.
Обновлено вчера в 17:23
Политика

Daily Mail: Трамп разрушил ядерную сделку с Ираном назло Обаме

Посол Британии в США Ким Дэррок, который ушел в отставку после того, как секретные письма с его критическими оценками администрации президента США попали в прессу, заявил в направленных в Лондон телеграммах, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" экс-президенту США Бараку Обаме.
Обновлено в 02:07
Политика

Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии

Президент России Владимир Путин направил лидеру Франции Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой поздравил его с Днём взятия Бастилии.
Обновлено в 03:41
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Здоровье

Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья

Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
Обновлено вчера в 04:01
Происшествия

МЧС назвало вероятную причину смога в Алтайском крае

Центр управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Алтайскому краю координирует действия служб.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Адвокат забыла в женском туалете кольца за 3 млн рублей

Обновлено в 04:58
Происшествия

Петербургские туристы не могут вылететь домой из Болгарии

Обновлено в 04:49
Происшествия

Белорус Вязович перевернулся на 8-м этапе ралли «Шелковый путь»

Обновлено в 03:12
Происшествия

В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии

Обновлено в 02:57
Гаджеты

Huawei зарегистрировала товарный знак для HarmonyOS

В настоящее время компания Huawei ожидает рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака для HarmonyOS в EUIPO (ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза).
Обновлено в 04:29
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

Обновлено в 04:17
Футбол

Тульский «Арсенал» может получить хавбека «Ланса»

По данным источника, тульская команда может в ближайшее время пополниться 26-летним хавбеком команды «Ланс» Эль-Хаджи Ба.
Обновлено в 03:17
Авто

Iveco показала грузовик с тренажёрным залом в кабине

Компания Iveco разработала концептуальный грузовой автомобиль, который позволяет водителю заниматься фитнесом прямо в кабине машины.
Обновлено вчера в 15:21
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 14:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное