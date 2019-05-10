Футбол
Судья Еськов ошибочно засчитал гол Сутормина «Уралу»Спорт день за днем 06:39
В матче 28-го тура российской премьер-лиги «Оренбург» – «Урал» (2:2) судья Алексей Еськов ошибочно засчитал гол хозяев. На 72-й минуте Рикарду Алвеш сделал скидку на Джордже Деспотовича, который дальше переправил мяч на Алексея Сутормина.
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Футбол
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