Футбол

Судья Еськов ошибочно засчитал гол Сутормина «Уралу»Спорт день за днем 06:39

В матче 28-го тура российской премьер-лиги «Оренбург» – «Урал» (2:2) судья Алексей Еськов ошибочно засчитал гол хозяев. На 72-й минуте Рикарду Алвеш сделал скидку на Джордже Деспотовича, который дальше переправил мяч на Алексея Сутормина.
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Алексей Игоревич Еськов
Российский футболист
Российский футболист и судья, имеет категорию ФИФА. Выступал на позиции защитника. Обслуживает матчи чемпионата России.
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