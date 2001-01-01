Экономика

Суды объяснили, когда нельзя отключить «Банк-клиент»Право.ру вчера в 01:48

Банк не получил ни одного из этих документов, но сам принял решение приостановить дистанционное обслуживание счета, хотя не имел на это права. Как указал суд, ответчик не может произвольно определять и контролировать, как клиент использует свои деньги на счету.
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Важное решение: суд обязал банк вернуть компании доступ к ДБО, заблокированный по 115-ФЗ

ИА Клерк.Ру05:38

К банковскому обслуживанию подключился суд

Коммерсантъвчера в 18:46

Суды объяснили, когда нельзя отключить «Банк-клиент»

Право.рувчера в 01:48
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Происшествия

Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции

Обновлено в 01:21
Политика

В России прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма

Сергей Цеков, сенатор РФ от Крыма, решил ответить на заявление Владимира Зеленского, украинского лидера, о возвращении полуострова в Украину.
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Пожар в воинской части под Архангельском, есть погибшие

Пожар произошел в воинской части в Архангельской области, предположительно, один человек погиб, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Политика

Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил Конституцию

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.
Обновлено в 01:44
Политика

В бундестаге признали вклад России в объединение Германии

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Политика

Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Экономика

Минпромторг хочет выбить 150 млрд на защиту автопрома от санкций

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации сформулировало концепцию программы по защите отечественной автомобильной промышленности от западных санкций.
Обновлено в 05:07
Происшествия

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Авто

Уникальный суперкар Ferrari Sergio продадут на аукционе

Американский аукционный дом Gooding & Company выставит на продажу уникальный суперкар Ferrari Sergio, подготовленный итальянским кузовным ателье Pininfarina.
Обновлено вчера в 12:06
Экономика

В Росстате сообщили о росте цен на хлеб

Обновлено в 04:26
Происшествия

Сторонники Атамбаева использовали детей в качестве живого щита

Обновлено в 03:37
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Происшествия

В Москве задержали обманувших 300 человек лжеюристов

Сотрудники полиции в Москве выявили группу лжеюристов, которые обманули более 300 человек.
Обновлено в 05:38
Технологии

Tele2 и Ericsson запустили 5G на Тверской

Tele2 и Ericsson объявили о запуске пилотной зоны 5G в центре Москвы.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Свидетель убийства Михаила Круга задушил своих сокамерников

Обновлено в 05:09
Происшествия

Пожар в цехе на территории Уральского турбинного завода ликвидирован

Обновлено в 04:35
Музыка

Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Общество

ВС не разрешил штрафовать банки за жесткую работу с просрочкой

Юристы считают, что решение несет большие риски, пишет «Коммерсант»: по их мнению, ВС фактически разрешил банкам действовать в стиле «черных коллекторов», для борьбы с которыми и принимался 230-ФЗ.
Обновлено в 02:15
Политика

Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России

Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено вчера в 19:49
Общество

В Крыму продали дачу Брежнева за 1,2 млрд рублей

Пансионат «Глициния», где находится бывшая государственная дача, продан за 1,2 млрд рублей российскому юридическому лицу.
Обновлено вчера в 18:17
Общество

Гражданам России предлагают дать право иногда работать дома

Штатным сотрудникам в России могут разрешить иногда работать не в офисе, а дома.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие

Британский корабль сопроводил российский патрульный корвет в Ла-Манше

Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины

Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.
Обновлено в 04:53
Здоровье

Клещ заразил энцефалитом новосибирского школьника

Сестра школьника Мехрангез Забирова сообщила, что на днях Сунтанулло пришёл в сознание, но сможет ли он полностью восстановиться — неизвестно.
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия

Трамп прибыл в Эль-Пасо после стрельбы

Обновлено вчера в 17:56
Политика

Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским

Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
Политика

Эрдоган публично высмеял «показуху» Зеленского – кадры

Вероятно, президент Турции рекомендовал визитеру отказаться от популизма и "показухи", сконцентрировав внимание на государственных делах.
Обновлено в 05:30
Футбол

ЦСКА отказался продавать Чалова за €25 млн

Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в лондонский "Кристал Пэлас" за €25 млн, передает ТАСС.
Обновлено в 04:29
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