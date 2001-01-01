Экономика
Суды объяснили, когда нельзя отключить «Банк-клиент»Право.ру вчера в 01:48
Банк не получил ни одного из этих документов, но сам принял решение приостановить дистанционное обслуживание счета, хотя не имел на это права. Как указал суд, ответчик не может произвольно определять и контролировать, как клиент использует свои деньги на счету.
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Политика
В России прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма
Сергей Цеков, сенатор РФ от Крыма, решил ответить на заявление Владимира Зеленского, украинского лидера, о возвращении полуострова в Украину.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Пожар в воинской части под Архангельском, есть погибшие
Пожар произошел в воинской части в Архангельской области, предположительно, один человек погиб, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Политика
Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил Конституцию
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.
Обновлено в 01:44
Политика
В бундестаге признали вклад России в объединение Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Политика
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Экономика
Минпромторг хочет выбить 150 млрд на защиту автопрома от санкций
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации сформулировало концепцию программы по защите отечественной автомобильной промышленности от западных санкций.
Обновлено в 05:07
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Авто
Уникальный суперкар Ferrari Sergio продадут на аукционе
Американский аукционный дом Gooding & Company выставит на продажу уникальный суперкар Ferrari Sergio, подготовленный итальянским кузовным ателье Pininfarina.
Обновлено вчера в 12:06
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Обновлено в 04:26
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Происшествия
В Москве задержали обманувших 300 человек лжеюристов
Сотрудники полиции в Москве выявили группу лжеюристов, которые обманули более 300 человек.
Обновлено в 05:38
Технологии
Tele2 и Ericsson запустили 5G на Тверской
Tele2 и Ericsson объявили о запуске пилотной зоны 5G в центре Москвы.
Обновлено в 05:20
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Общество
ВС не разрешил штрафовать банки за жесткую работу с просрочкой
Юристы считают, что решение несет большие риски, пишет «Коммерсант»: по их мнению, ВС фактически разрешил банкам действовать в стиле «черных коллекторов», для борьбы с которыми и принимался 230-ФЗ.
Обновлено в 02:15
Политика
Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено вчера в 19:49
Общество
В Крыму продали дачу Брежнева за 1,2 млрд рублей
Пансионат «Глициния», где находится бывшая государственная дача, продан за 1,2 млрд рублей российскому юридическому лицу.
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Гражданам России предлагают дать право иногда работать дома
Штатным сотрудникам в России могут разрешить иногда работать не в офисе, а дома.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
Британский корабль сопроводил российский патрульный корвет в Ла-Манше
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины
Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.
Обновлено в 04:53
Здоровье
Клещ заразил энцефалитом новосибирского школьника
Сестра школьника Мехрангез Забирова сообщила, что на днях Сунтанулло пришёл в сознание, но сможет ли он полностью восстановиться — неизвестно.
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия
Трамп прибыл в Эль-Пасо после стрельбы
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
Политика
Эрдоган публично высмеял «показуху» Зеленского – кадры
Вероятно, президент Турции рекомендовал визитеру отказаться от популизма и "показухи", сконцентрировав внимание на государственных делах.
Обновлено в 05:30
Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова за €25 млн
Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в лондонский "Кристал Пэлас" за €25 млн, передает ТАСС.
Обновлено в 04:29