Экономика
Суды объяснили, когда нельзя отключить «Банк-клиент»Право.ру вчера в 01:48
Если дистанционное банковское обслуживание (ДБО) является существенным условием договора банковского счета – банк не может ограничивать интернет-услуги, указал АС Уральского округа в одном из недавних дел.
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Шоу-бизнес
ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер
Обновлено 06 августа в 12:00
Происшествия
В Киргизии выросло число пострадавших при штурме дома Атамбаева
До 48 человек увеличилось число пострадавших при штурме дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в посёлке Кой-Таш.
Обновлено в 00:21
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13
Экономика
МВФ порекомендовал России раскрыть финансы 30 тыс. госкомпаний
Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует российским властям обязать все государственные предприятия публиковать ежегодные финансовые отчеты, а также включать их агрегированные показатели в сводную бюджетную отчетность.
Обновлено в 00:00
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Общество
В ОНФ предложили разрешить россиянам иногда работать из дома
Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили Министерству труда и социальной защиты инициировать поправки в законодательство, по которым у работающих штатно россиян появится возможность время от времени выполнять свои обязанности удалённо.
Обновлено в 00:29
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Здоровье
Эксперт ВОЗ объяснил, можно ли получить рак легких от кальяна
Медик рассказал, может ли кальян стать причиной развития рака легких.
Обновлено вчера в 21:22
Футбол
Сессеньон перейдёт из «Фулхэма» в «Тоттенхэм»
«Тоттенхэм Хотспур» договорился о трансфере полузащитника «Фулхэма» Райана Сессеньона, сообщает The Independent.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено вчера в 03:13
Общество
Эксперты выяснили сроки ухода молодежи с первого места работы
Исследование показало, что девушки чаще молодых людей объясняют уход с первого места работы некомфортным режимом или расположением места занятости, а молодые люди жалуются на начальство и неприемлемые условия труда.
Обновлено вчера в 22:16
Футбол
Краснодар — Порту 0:1
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Футбол
Несколько клубов РПЛ интересуются хавбеком сборной Беларуси Громыко
22-летним игроком сборной Беларуси интересуются сразу несколько клубов РПЛ.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
К сотрудникам ФБК пришли с обысками
К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.
Обновлено в 01:26
Космос
Анатомию космической Чайки изучает телескоп
Основными компонентами Чайки являются три больших облака газа, наиболее отличительными из которых являются Sharpless 2-296, образующие крылья.
Обновлено вчера в 15:51
Общество
Четверть детей в России оказались за гранью бедности
Глава ведомства Максим Топилин обратил внимание на то, что основным методом борьбы с бедностью будет поддержка семей с двумя и более детьми.
Обновлено вчера в 05:51
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено вчера в 05:52
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Армия и оружие
Опубликовано видео первого полета ударного беспилотника «Охотник»
Видеозапись первого полета ударного беспилотника С-70 «Охотник», состоявшегося 3 августа, опубликовало Министерство обороны России 7 августа на своем канале в Youtube.
Обновлено вчера в 08:23
Гаджеты
В США на Apple подали в суд из-за прослушки пользователей Siri
В США мужчина подал в суд на Apple из-за возможности прослушивания подрядчиками компании команд, которые владельцы устройств дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено вчера в 22:16
Транспорт
Госдума предложила новую версию законопроекта о деятельности такси
Комитет Госдумы по по транспорту и строительству предложил новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси.
Обновлено вчера в 23:22