Футбол

«Судува» в гостях разгромила «Тре Пренне» в ЛЕМатч ТВ 16:22

«Тре Пенне» из Сан-Марино на своем поле уступил литовской «Судуве» в первом матче второго квалификационного матча Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.
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«Судува» разгромила «Тре Пенне» в первом матче второго квалификационного раунда ЛЕ

ТАСС16:32

«Судува» в гостях разгромила «Тре Пренне» в ЛЕ

Матч ТВ16:22

Литовская «Судува» крупно выиграла в Сан-Марино

ProstoProSport16:18

«Судува» в гостях разгромила «Тре Пренне» в ЛЕ

Sportbox.RU16:22
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:40, Вашингтон
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