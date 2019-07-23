Футбол
«Судува» в гостях разгромила «Тре Пренне» в ЛЕМатч ТВ 16:22
«Тре Пенне» из Сан-Марино на своем поле уступил литовской «Судуве» в первом матче второго квалификационного матча Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:40, Вашингтон
Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30
Гаджеты
Процессор для Xbox Project Scarlett протестировали в бенчмарке
В бенчмарке UserBenchmark были обнародованы результаты тестирования и характеристики инженерного образца процессора AMD с кодовым названием Flute, который может быть использован в грядущей игровой консоли Microsoft Xbox Project Scarlett.
Обновлено в 14:01
Здоровье
На базе Минздрава будут созданы мультидисциплинарные бригады для ревизии регионов
"На базе Минздрава России будут созданы мультидисциплинарные бригады, которые проедут с ревизией по всем субъектам Российской Федерации", - говорится в сообщении по итогам первого дня заседания коллегии Росздравнадзора, посвященного борьбе с онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 16:36
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Политика
Володин потребовал от президента Грузии извиниться перед россиянами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Грузия должна публично извиниться за негативные высказывания в отношении России.
Обновлено в 17:07
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Российский боксер Максим Дадашев, который 20 июля был госпитализирован после боя с отеком мозга, скончался в больнице.
Обновлено в 10:59
Футбол
Швец продлил контракт с «Ахматом»
Обновлено в 13:45
Политика
Киев отправил спецназ в Донбасс после выборов в Раду
Обновлено в 17:36
Армия и оружие
Парад ВМФ в Петербурге откроют залпом 12 пушек
Из артиллерийских орудий выстрелят военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии Во вторник, 23 июля, в пресс-службе Министерства обороны РФ рассказали, что в День ВМФ парад откроют и закроют залпом из 12 советских артиллерийских орудий д-44.
Обновлено в 12:51
Здоровье
Эксперт рассказал, как в Петербурге борются с инфарктами
Как борются с этими заболеваниями в Северной столице, рассказал в студии Города+ начальник службы по развитию регионального здравоохранения Управления по реализации федеральных проектов Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Алексей Яковлев.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Политика
Трамп заявил, что ЕС «обдирает» США в торговле
Страны Евросоюза «обдирают США в торговле больше, чем Китай», заявил американский президент Дональд Трамп на конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.
Обновлено в 16:39
Футбол
Гризманн считает свой дебют за «Барселону» смазанным
Обновлено в 10:35
Политика
Борис Джонсон становится премьер-министром Соединенного Королевства
Борис Джонсон сегодня, 23 июля, был избран в качестве нового главы Консервативной партии Великобритании и автоматически становится премьер-министром Соединенного Королевства.
Обновлено в 09:24
Футбол
Ханни обратился к болельщикам «Спартака» после перехода в «Аль-Гарафу»
Экс-хавбек московского «Спартака» Софьян Ханни обратился к болельщикам красно-белых. Накануне игрок перешел в «Аль-Гарафу».
Обновлено в 15:31
Происшествия
В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина
Правоохранители задержали в Екатеринбурге двоих подозреваемых в закладке обманного взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Политика
Жириновский назвал условие вхождения Украины в состав России
Депутат Государственной думы РФ, руководитель политической силы ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Владимир Зеленский продержится на должности главы Украины не более двух лет, после чего столкнется с новым «кровавым» майданом.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Глава жандармерии Турции впервые прибыл с визитом в Россию
Главнокомандующий войсками жандармерии Турции Ариф Четин прибыл в РФ с первым официальным визитом по приглашению директора Росгвардии Виктора Золотова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 12:02
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Технологии
Требования по закону об изоляции Рунета назвали невыполнимыми
Эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) изучили проект Минкомсвязи по защите от фишинга в рамках закона о «суверенном рунете» и нашли там требование, которое выполнить вряд ли удастся.
Обновлено в 08:44
Футбол
Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната
Обновлено в 16:33
Политика
Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей
Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 12:25