В третьем квалификационном раунде ЛЕ «Арарат-Армения» сыграет с проигравшим в паре «Сабуртало» — «Динамо» Загреб, а «Судува» встретится с «Маккаби» из Тель-Авива. Первые матчи третьего раунда пройдут 8 августа, а ответные — 15-го.

«Судува» и «Арарат-Армения» вышли в третий квалификационный раунд ЛЕ

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