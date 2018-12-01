Общество
Строители Крымского моста констатируют увеличение судоходства в Керчь-Еникальском канале в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Российская газета05:57
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Общество
ФСИН прокомментировала новое видео из колонии Цеповяза
Обновлено в 14:34
Погода
В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
«Жёлтый», потенциально опасный уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области.
Обновлено в 15:22
Общество
Завершилось голосование в конкурсе имен для российских аэропортов
Фото: Интерфакс «Подведение окончательных итогов займет несколько дней, которые необходимы для обработки всех анкет, поступающих из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование», - говорится в сообщении.
Обновлено в 15:34
Общество
В кабмине поддержали право больных ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила проект закона, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.
Обновлено в 12:54
Общество
В Москве открылось более 200 катков с искусственным льдом
Обновлено в 13:17
Общество
В Китае начали платить за доносы о фейках и нелегальном контенте
Как сообщается на сайте Всекитайской канцелярии по борьбе с порнографией и нелегальной печатной, аудио- и видеопродукцией, система подобного вознаграждения существовала и ранее, но власти решили пересмотреть программу и четко определить, какое вознаграждение за какой "донос" полагается, чтобы граждане проявляли большую активность.
Обновлено в 11:24
Общество
Спортивный кластер «Воробьевы горы» сформируют к 2020-2021 году
Работы по развитию спортивного кластера "Воробьевы горы" планируется завершить в конце 2020 - начале 2021 года, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 12:17
Общество
В КПРФ рассказали о состоянии Жореса Алфёрова
Обновлено в 13:51
Транспорт
Новое метро на юго-западе Москвы откроют в 2020 году
Обновлено в 12:50
Общество
В автошколах рассказали о нововведениях при сдаче экзамена на права
Претендентов на водительские права будут учить ездить по автомагистралям на максимально разрешенной скорости в 110 километров в час, рассказал РИА Новости Сергей Лобарев — председатель правления "Гильдии автошкол", которая объединяет автошколы 58 регионов России.
Обновлено в 12:30
Общество
В Париже закрыты семь станций метро в связи с акциями протеста
«Управление столичного транспорта 1 декабря временно закрыло семь станций парижского метрополитена (Франклин-Рузвельт, Георг V, Клемансо, Конкорд, Тюильри, Шарль де Голль - Этуаль и Аржантин) в связи с проведением акции протеста против повышения цен на бензин», - говорится на страничке ДСКЦ в twitter.
Обновлено в 12:18
Общество
Суд отказал Цеповязу во взыскании 32 млн рублей с компании бывшей жены
Кущевский районный суд Краснодарского края отказал Вячеславу Цеповязу, осужденному к 20 годам лишения свободы члену банды Цапков, в удовлетворении иска о взыскании 32 миллионов рублей арендной платы за пользование земельными участками с компании его бывшей жены, второй иск удовлетворен частично.
Обновлено в 13:48
Общество
В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж
Опубликовано видео, на котором сотни акул плавают в водах знаменитого пляжа Майя (Maya Beach) на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде, где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли, сообщает AFP.
Обновлено в 16:02
Транспорт
На Дону для спасения замерзающих открыты два пункта обогрева
Для размещения и обогрева граждан в Целинском районе подготовлены два пункта временного размещения, где одномоментно могут находиться более 100 человек, - заявил "РГ" заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
Обновлено в 11:27
Общество
Радость и Счастье подарил Московскому зоопарку Дед Мороз
Волшебная почта Деда Мороза открылась в столичном зоопарке в субботу, 1 декабря.
Обновлено в 13:31