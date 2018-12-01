Строители Крымского моста констатируют увеличение судоходства в Керчь-Еникальском канале в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Судоходство под арками Крымского моста увеличилось в 2018 году

Общество Общество ФСИН прокомментировала новое видео из колонии Цеповяза

Погода Погода В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности «Жёлтый», потенциально опасный уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области.

Общество Общество Завершилось голосование в конкурсе имен для российских аэропортов Фото: Интерфакс «Подведение окончательных итогов займет несколько дней, которые необходимы для обработки всех анкет, поступающих из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование», - говорится в сообщении.

Общество Общество В кабмине поддержали право больных ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила проект закона, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.

Общество Общество В Москве открылось более 200 катков с искусственным льдом

Общество Общество В Китае начали платить за доносы о фейках и нелегальном контенте Как сообщается на сайте Всекитайской канцелярии по борьбе с порнографией и нелегальной печатной, аудио- и видеопродукцией, система подобного вознаграждения существовала и ранее, но власти решили пересмотреть программу и четко определить, какое вознаграждение за какой "донос" полагается, чтобы граждане проявляли большую активность.

Общество Общество Спортивный кластер «Воробьевы горы» сформируют к 2020-2021 году Работы по развитию спортивного кластера "Воробьевы горы" планируется завершить в конце 2020 - начале 2021 года, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Общество Общество В КПРФ рассказали о состоянии Жореса Алфёрова

Транспорт Транспорт Новое метро на юго-западе Москвы откроют в 2020 году

Общество Общество В автошколах рассказали о нововведениях при сдаче экзамена на права Претендентов на водительские права будут учить ездить по автомагистралям на максимально разрешенной скорости в 110 километров в час, рассказал РИА Новости Сергей Лобарев — председатель правления "Гильдии автошкол", которая объединяет автошколы 58 регионов России.

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Общество Общество Суд отказал Цеповязу во взыскании 32 млн рублей с компании бывшей жены Кущевский районный суд Краснодарского края отказал Вячеславу Цеповязу, осужденному к 20 годам лишения свободы члену банды Цапков, в удовлетворении иска о взыскании 32 миллионов рублей арендной платы за пользование земельными участками с компании его бывшей жены, второй иск удовлетворен частично.

Общество Общество В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж Опубликовано видео, на котором сотни акул плавают в водах знаменитого пляжа Майя (Maya Beach) на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде, где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли, сообщает AFP.

Транспорт Транспорт На Дону для спасения замерзающих открыты два пункта обогрева Для размещения и обогрева граждан в Целинском районе подготовлены два пункта временного размещения, где одномоментно могут находиться более 100 человек, - заявил "РГ" заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.