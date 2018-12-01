Строители Крымского моста констатируют увеличение судоходства в Керчь-Еникальском канале в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Судоходство под арками Крымского моста увеличилось в 2018 году

Общество Общество ФСИН прокомментировала новое видео из колонии Цеповяза

Погода Погода Москвичей предупредили о надвигающемся снегопаде

Общество Общество В России завершилось голосование по выбору имен для аэропортов В рамках проекта «Великие имена России», запущенного в октябре 2018 года, жители России самостоятельно могли определить, чье имя присвоить 45 аэропортам страны.

Общество Общество В кабмине поддержали право больных ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила проект закона, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.

Общество Общество В Москве открылось более 200 катков с искусственным льдом

Общество Общество В Париже закрыты семь станций метро в связи с акциями протеста «Управление столичного транспорта 1 декабря временно закрыло семь станций парижского метрополитена (Франклин-Рузвельт, Георг V, Клемансо, Конкорд, Тюильри, Шарль де Голль - Этуаль и Аржантин) в связи с проведением акции протеста против повышения цен на бензин», - говорится на страничке ДСКЦ в twitter.

Общество Общество В Китае начали платить за доносы о фейках и нелегальном контенте Как сообщается на сайте Всекитайской канцелярии по борьбе с порнографией и нелегальной печатной, аудио- и видеопродукцией, система подобного вознаграждения существовала и ранее, но власти решили пересмотреть программу и четко определить, какое вознаграждение за какой "донос" полагается, чтобы граждане проявляли большую активность.

Общество Общество Спортивный кластер «Воробьевы горы» сформируют к 2020-2021 году Работы по развитию спортивного кластера "Воробьевы горы" планируется завершить в конце 2020 - начале 2021 года, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Транспорт Транспорт Новое метро на юго-западе Москвы откроют в 2020 году

Общество Общество В автошколах рассказали о нововведениях при сдаче экзамена на права Претендентов на водительские права будут учить ездить по автомагистралям на максимально разрешенной скорости в 110 километров в час, рассказал РИА Новости Сергей Лобарев — председатель правления "Гильдии автошкол", которая объединяет автошколы 58 регионов России.

Общество Общество В КПРФ рассказали о здоровье Жореса Алферова Здоровью нобелевского лауреата по физике и депутата Государственной думы от фракции КПРФ Жореса Алферова ничто не угрожает.

Здоровье Здоровье Ученые выяснили, почему пациенты постоянно врут докторам Примерно 60-80% пациентов врут медсестрам и докторам при попадании в больницу, причем в большинстве случаев это происходит из-за элементарного стыда и гордости.

Погода Погода Сильный смог накрыл десятки городов в Китае

Общество Общество Новый дворец Деда Мороза в Великом Устюге начнут строить в 2019 году Строительство нового дворца Деда Мороза в Великом Устюге может начаться в 2019 году, завершить его планируется к 2021 году.