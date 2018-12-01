Общество
Строители Крымского моста констатируют увеличение судоходства в Керчь-Еникальском канале в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Российская газета05:57
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Общество
ФСИН прокомментировала новое видео из колонии Цеповяза
Обновлено в 13:33
Погода
Москвичей предупредили о надвигающемся снегопаде
Обновлено в 12:39
Общество
В России завершилось голосование по выбору имен для аэропортов
В рамках проекта «Великие имена России», запущенного в октябре 2018 года, жители России самостоятельно могли определить, чье имя присвоить 45 аэропортам страны.
Обновлено в 12:51
Общество
В кабмине поддержали право больных ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила проект закона, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.
Обновлено в 12:54
Общество
В Москве открылось более 200 катков с искусственным льдом
Обновлено в 13:17
Общество
В Париже закрыты семь станций метро в связи с акциями протеста
«Управление столичного транспорта 1 декабря временно закрыло семь станций парижского метрополитена (Франклин-Рузвельт, Георг V, Клемансо, Конкорд, Тюильри, Шарль де Голль - Этуаль и Аржантин) в связи с проведением акции протеста против повышения цен на бензин», - говорится на страничке ДСКЦ в twitter.
Обновлено в 13:18
Общество
В Китае начали платить за доносы о фейках и нелегальном контенте
Как сообщается на сайте Всекитайской канцелярии по борьбе с порнографией и нелегальной печатной, аудио- и видеопродукцией, система подобного вознаграждения существовала и ранее, но власти решили пересмотреть программу и четко определить, какое вознаграждение за какой "донос" полагается, чтобы граждане проявляли большую активность.
Обновлено в 11:24
Общество
Спортивный кластер «Воробьевы горы» сформируют к 2020-2021 году
Работы по развитию спортивного кластера "Воробьевы горы" планируется завершить в конце 2020 - начале 2021 года, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 12:17
Транспорт
Новое метро на юго-западе Москвы откроют в 2020 году
Обновлено в 12:50
Общество
В автошколах рассказали о нововведениях при сдаче экзамена на права
Претендентов на водительские права будут учить ездить по автомагистралям на максимально разрешенной скорости в 110 километров в час, рассказал РИА Новости Сергей Лобарев — председатель правления "Гильдии автошкол", которая объединяет автошколы 58 регионов России.
Обновлено в 12:30
Общество
В КПРФ рассказали о здоровье Жореса Алферова
Здоровью нобелевского лауреата по физике и депутата Государственной думы от фракции КПРФ Жореса Алферова ничто не угрожает.
Обновлено в 13:08
Здоровье
Ученые выяснили, почему пациенты постоянно врут докторам
Примерно 60-80% пациентов врут медсестрам и докторам при попадании в больницу, причем в большинстве случаев это происходит из-за элементарного стыда и гордости.
Обновлено в 09:50
Погода
Сильный смог накрыл десятки городов в Китае
Обновлено в 10:56
Общество
Новый дворец Деда Мороза в Великом Устюге начнут строить в 2019 году
Строительство нового дворца Деда Мороза в Великом Устюге может начаться в 2019 году, завершить его планируется к 2021 году.
Обновлено в 10:03
Общество
Радость и Счастье подарил Московскому зоопарку Дед Мороз
Волшебная почта Деда Мороза открылась в столичном зоопарке в субботу, 1 декабря.
Обновлено в 13:31