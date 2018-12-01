Общество

Судоходство под арками Крымского моста увеличилось в 2018 году
Российская газета
05:57

Строители Крымского моста констатируют увеличение судоходства в Керчь-Еникальском канале в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Российская газета05:57

Подробнее о событии

В Крыму ответили на слова Меркель о проблемах в проливе из-за Крымского моста

Life.ru08:39

Под аркой Крымского моста прошло более 16 тысяч судов за год

Московский Комсомолец07:20

В Крыму опровергли слова Меркель о помехах судоходству

News.ru07:01

Меркель упрекнула Путина за Крымский мост

Национальная служба новостей07:00

В инфоцентре «Крымский мост» ответили на слова Меркель о судоходстве в Керченском проливе

ТАСС06:36

Официальные данные опровергают заявления Меркель об ухудшении условий судоходства в Керченском проливе

ИА Крыминформ04:58

Судоходство под арками Крымского моста увеличилось в 2018 году

Российская газета05:57
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 13:51, Ашберн
Общество

ФСИН прокомментировала новое видео из колонии Цеповяза

Обновлено в 13:33
Погода

Москвичей предупредили о надвигающемся снегопаде

Обновлено в 12:39
Общество

В России завершилось голосование по выбору имен для аэропортов

В рамках проекта «Великие имена России», запущенного в октябре 2018 года, жители России самостоятельно могли определить, чье имя присвоить 45 аэропортам страны.
Обновлено в 12:51
Общество

В кабмине поддержали право больных ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила проект закона, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.
Обновлено в 12:54
Общество

В Москве открылось более 200 катков с искусственным льдом

Обновлено в 13:17
Общество

В Париже закрыты семь станций метро в связи с акциями протеста

«Управление столичного транспорта 1 декабря временно закрыло семь станций парижского метрополитена (Франклин-Рузвельт, Георг V, Клемансо, Конкорд, Тюильри, Шарль де Голль - Этуаль и Аржантин) в связи с проведением акции протеста против повышения цен на бензин», - говорится на страничке ДСКЦ в twitter.
Обновлено в 13:18
Общество

В Китае начали платить за доносы о фейках и нелегальном контенте

Как сообщается на сайте Всекитайской канцелярии по борьбе с порнографией и нелегальной печатной, аудио- и видеопродукцией, система подобного вознаграждения существовала и ранее, но власти решили пересмотреть программу и четко определить, какое вознаграждение за какой "донос" полагается, чтобы граждане проявляли большую активность.
Обновлено в 11:24
Общество

Спортивный кластер «Воробьевы горы» сформируют к 2020-2021 году

Работы по развитию спортивного кластера "Воробьевы горы" планируется завершить в конце 2020 - начале 2021 года, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 12:17
Транспорт

Новое метро на юго-западе Москвы откроют в 2020 году

Обновлено в 12:50
Общество

В автошколах рассказали о нововведениях при сдаче экзамена на права

Претендентов на водительские права будут учить ездить по автомагистралям на максимально разрешенной скорости в 110 километров в час, рассказал РИА Новости Сергей Лобарев — председатель правления "Гильдии автошкол", которая объединяет автошколы 58 регионов России.
Обновлено в 12:30
Общество

В КПРФ рассказали о здоровье Жореса Алферова

Здоровью нобелевского лауреата по физике и депутата Государственной думы от фракции КПРФ Жореса Алферова ничто не угрожает.
Обновлено в 13:08
Здоровье

Ученые выяснили, почему пациенты постоянно врут докторам

Примерно 60-80% пациентов врут медсестрам и докторам при попадании в больницу, причем в большинстве случаев это происходит из-за элементарного стыда и гордости.
Обновлено в 09:50
Погода

Сильный смог накрыл десятки городов в Китае

Обновлено в 10:56
Общество

Новый дворец Деда Мороза в Великом Устюге начнут строить в 2019 году

Строительство нового дворца Деда Мороза в Великом Устюге может начаться в 2019 году, завершить его планируется к 2021 году.
Обновлено в 10:03
Общество

Радость и Счастье подарил Московскому зоопарку Дед Мороз

Волшебная почта Деда Мороза открылась в столичном зоопарке в субботу, 1 декабря.
Обновлено в 13:31
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Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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