Строители Крымского моста констатируют увеличение судоходства в Керчь-Еникальском канале в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Судоходство под арками Крымского моста увеличилось в 2018 году

Общество Общество ФСИН прокомментировала видео из камеры в колонии Цеповяза

Погода Погода В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности «Жёлтый», потенциально опасный уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области.

Общество Общество Завершилось голосование в конкурсе имен для российских аэропортов Фото: Интерфакс «Подведение окончательных итогов займет несколько дней, которые необходимы для обработки всех анкет, поступающих из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование», - говорится в сообщении.

Общество Общество В кабмине поддержали право больных ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила проект закона, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.

Общество Общество В Москве открылось более 200 катков с искусственным льдом

Общество Общество В Китае начали платить за доносы о фейках и нелегальном контенте Как сообщается на сайте Всекитайской канцелярии по борьбе с порнографией и нелегальной печатной, аудио- и видеопродукцией, система подобного вознаграждения существовала и ранее, но власти решили пересмотреть программу и четко определить, какое вознаграждение за какой "донос" полагается, чтобы граждане проявляли большую активность.

Общество Общество Спортивный кластер «Воробьевы горы» сформируют к 2020-2021 году Работы по развитию спортивного кластера "Воробьевы горы" планируется завершить в конце 2020 - начале 2021 года, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Общество Общество В автошколах рассказали о нововведениях при сдаче экзамена на права По мнению Ачкасова, после реформы экзамена автошколы будут заинтересованы настолько подготовить ученика, чтобы он сразу начал ездить в условиях города уже при сдаче экзамена в ГИБДД.

Транспорт Транспорт Интеграцию МЦК и радиальных железных дорог завершат в 2019 году Работы по интеграции радиальных железных дорог и Московского центрального кольца (МЦК) планируется завершить в течение следующего года, заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Общество Общество В Париже закрыты семь станций метро в связи с акциями протеста «Управление столичного транспорта 1 декабря временно закрыло семь станций парижского метрополитена (Франклин-Рузвельт, Георг V, Клемансо, Конкорд, Тюильри, Шарль де Голль - Этуаль и Аржантин) в связи с проведением акции протеста против повышения цен на бензин», - говорится на страничке ДСКЦ в twitter.

Транспорт Транспорт На Кубани из-за непогоды заблокированы более 600 машин Из-за бурана временно закрыто движение на участке трассы "Кавказ" в районе Армавира и подъезд к Майкопу.

Транспорт Транспорт Развязку МКАД-Липецкая улица реконструируют до конца 2021 года За прошедшие семь лет было реконструировано 14 крупных транспортных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями.

Транспорт Транспорт «Аэроэкспресс» начал перевозить детей за 1 рубль В настоящее время бесплатно ездить в поездах в аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево могут дети до пяти лет.

Погода Погода Сильный смог накрыл десятки городов в Китае