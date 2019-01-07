Происшествия
Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
Судно с россиянами на борту затонуло у берегов ТурцииИзвестия06:40
Грузовое судно, на борту которого находились двое россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции. Всего на борту находились 13 членов экипажа, есть погибшие, сообщили 7 января в администрации турецкой провинции Самсун.
Известия06:40
с чего всё началось
У северного побережья Турции затонуло грузовое судно, на борту которого находились 13 человек, в том числе двое россиян, передает Reuters со ссылкой на береговую охрану и губернатора.Медиазона07:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Происшествия
В Москве двухлетний мальчик проглотил таблетку от аритмии и умер
Следователи проводят проверку по факту смерти двухлетнего мальчика в новогодние праздники на юго-западе Москвы после того как он съел таблетку в гостях у бабушки с дедушкой, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Петербурге автомобиль протаранил автобусную остановку
В Кировском районе Санкт-Петербурга водитель на легковом автомобиле врезался в столб и протаранил остановку с ларьком.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание
Обновлено в 03:57
Происшествия
Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя
Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Происшествия
На юге Москвы обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны
Авиационная бомба времен Великой Отечественной войны (ВОВ) обнаружена в Криворожском проезде на юге Москвы в ходе проведения земляных работ.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Во Франции задержали подозреваемого в нападении на жандармов в Париже
Мужчина, который подозревается в нападении на двух жандармов во время акции протеста "желтых жилетов" в Париже 5 января, помещен под стражу и предстанет перед судом, сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
Обновлено в 06:51
Происшествия
На Камчатке погиб сорвавшийся с вулкана альпинист
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Одесской области в частном доме нашли тела четырех человек
Тела трех мужчин и женщины найдены в частном доме в селе Измаильского района Одесской области, сообщил в понедельник начальник главного управления областной полиции Дмитрий Головин.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Афинах анархисты облили краской здание посольства США
По его данным, рано утром 10 представителей анархистской группировки на мотоциклах облили здание американского дипломатического представительства в Афинах красной краской.
Обновлено в 08:04
Происшествия
На мексиканском курорте семь человек погибли из-за стрельбы в баре
Семь человек погибли в результате вооруженного нападения на бар "Las Virginias" на мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен в штате Кинтана-Роо, сообщает издание Heraldo de Mexico.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Специалисты не нашли смещений в обрушившемся доме в Магнитогорске
Специалисты Магнитогорского института по проектированию металлургических заводов не обнаружили смещений и движения стен дома, часть которого обрушилась 31 декабря.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Один человек погиб и 12 пострадали в двух ДТП под Томском
Один человек погиб и 12, в том числе 7 детей, пострадали в двух ДТП в Томской области.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Жителя Кузбасса осудили за покупку на AliExpress
Обновлено в 03:56
Происшествия
На Бухарестской улице горела сауна
Как рассказали спасатели, в помещении сауны обгорела обстановка на площади три квадратных метра. Сведения о пострадавших не поступали.
Обновлено в 08:17