Происшествия

Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
Известия
06:40

Грузовое судно, на борту которого находились двое россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции. Всего на борту находились 13 членов экипажа, есть погибшие, сообщили 7 января в администрации турецкой провинции Самсун.
Известия06:40
с чего всё началось
У северного побережья Турции затонуло грузовое судно, на борту которого находились 13 человек, в том числе двое россиян, передает
 Reuters со ссылкой на береговую охрану и губернатора.
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