с чего всё началось

Грузовое судно, на борту которого находились двое россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции. Всего на борту находились 13 членов экипажа, есть погибшие, сообщили 7 января в администрации турецкой провинции Самсун.

Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции

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