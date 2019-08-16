Происшествия
Пираты потребуют выкуп за захваченных российских моряков в КамерунеГазета.Ru 13:48
Координатор в Международной Федерации транспортных рабочих Сергей Фишов заявил, что на данный момент жизни захваченных пиратами российских моряков ничто не угрожает, передает РИА "Новости". Он добавил, что пираты потребуют за моряков выкуп.
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с чего всё началось
В районе камерунского порта Дуала неизвестные захватили грузовое судно с восемью членами экипажа на борту, трое из которых — россияне, сообщило Министерство иностранных дел России.Коммерсантъ09:02
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты 17 августа
Заявки на проведение массовых пикетов 17 августа в столице подали глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, а также мундеп Хамовников, спецкор «Новой газеты» Илья Азар.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации
Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая празднует день рождения во Франции
Супруге известного режиссера Андрея Кончаловского исполнилось 46 лет. Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая 16 августа отмечает день рождения.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Российские летчики могут получить вместо Калашникова новый ПП-2000
Агентство отмечает, что сейчас в состав носимого аварийного запаса летчика входят не только еда, вода, аптечка, средства связи и другие вещи, которые могут пригодиться в мирное время, но также автомат Калашникова АКС-74У, боеприпасы к нему и гранаты.
Обновлено в 07:28
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Политика
Трамп мечтает купить Гренландию
Обновлено вчера в 20:48
Футбол
«Барселона» без Месси проиграла первый матч в чемпионате Испании
«Атлетик» обыграл «Барселону» в матче первого тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 17:35
Происшествия
В компьютерной системе аэропортов США произошел сбой
В американских аэропортах произошел сбой в компьютерной системе службы таможенного контроля, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Бригада «скорой» пострадала при ДТП в Петербурге
Обновлено в 17:18
Происшествия
Украинский суд арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн
В постановлении говорится, что Грымчаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн. Об этом сообщает "Интерфакс — Украина".
Обновлено в 15:26
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено 14 августа в 18:53
Наука
Создан костюм, облегчающий и бег, и ходьбу
Обновлено в 16:29
Авто
В России на некоторые автомобили разрешили вешать новые номера
Обновлено в 06:15
Энергетика
Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефть
Американские санкции против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти, пишет Блумберг.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Самолет с пассажирами аварийно севшего А321 вылетел в Симферополь
58 пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Раменском районе Подмосковья, вылетели в Симферополь, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Гаджеты
В России дан старт продажам смартфона Xiaomi Mi A3
Известным китайским брендом Xiaomi дан официальный старт продажам на рынке Российской Федерации смартфона Mi A3, при этом сообщается о действии специальных акций.
Обновлено в 09:44
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 12 украинским морякам
Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 12 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 10:50