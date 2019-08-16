с чего всё началось

Координатор в Международной Федерации транспортных рабочих Сергей Фишов заявил, что на данный момент жизни захваченных пиратами российских моряков ничто не угрожает, передает РИА "Новости". Он добавил, что пираты потребуют за моряков выкуп.

Пираты потребуют выкуп за захваченных российских моряков в Камеруне

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