Происшествия
Судно с российскими моряками захвачено у берегов КамерунаREGNUM 08:29
Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна. Среди захваченных моряков — трое российских граждан, сообщает 16 августа МИД России. Нападение произошло 15 августа в районе камерунского порта Дуала.
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с чего всё началось
В районе камерунского порта Дуала неизвестные захватили грузовое судно с восемью членами экипажа на борту, трое из которых — россияне, сообщило Министерство иностранных дел России.Коммерсантъ09:02
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
Происшествия
В крови отравившихся маслом в Ульяновской области нашли крысиный яд
В крови жителей Ульяновска, которые отравились подсолнечным маслом, обнаружили кумарин, крысиный яд.
Обновлено в 12:55
Космос
Готовится эксперимент «Кортес» по исследованию Солнца
Российские исследователи намерены осуществить эксперимент «Кортес» по изучению Солнца с борта Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 06:06
Происшествия
При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека
В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Происшествия
СПЧ попросил прокуратуру Москвы проверить законность административных дел участников акции 27 июля
Совет по правам человека при президенте попросил Мосгорпрокуратуру проверить законность привлечения к административной ответственности участников несогласованной акции 27 июля.
Обновлено в 13:34
Авто
Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях
Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».
Обновлено в 06:23
Политика
Отвергнутые ранее данные о крушении MH17 снова предложили Нидерландам
Немецкий частный детектив Йозеф Реш, который уже проводил собственное расследование катастрофы малазийского рейса МН17 по частному заказу, снова обратился к представителям голландской прокуратуры.
Обновлено в 09:50
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено вчера в 15:02
Авто
АвтоВАЗ отзывает тысячи бракованных Lada Granta
В автомобилях обнаружились проблемы с боковыми указателями поворотов.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Общество
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей. Об этом сообщила администрация города, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:25
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.
Обновлено в 13:08
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Хоккей
«Яндекс» купил эксклюзивные права на показ матчей НХЛ в России
«Яндекс» купил эксклюзивные права на трансляцию матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России.
Обновлено в 09:11
Футбол
Роналду снялся в азиатской рекламе. Его назвали посмешищем
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отрекламировал сингапурскую компанию Shopee.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Джулия Ванг готовится к операции по смене пола
Победительница 15-го сезона популярного телешоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг готовится к операции по смене пола.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Футбол
«Оренбург» и «Сочи» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ
"Оренбург" встретился с "Сочи" в рамках шестого тура чемпионата России на стадионе "Газовик" в Оренбурге.
Обновлено в 13:19
Футбол
«Динамо» заинтересовалось нападающим «Порту»
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» заинтересовано в нападающем «Порту» Тикиньо Соаресе.
Обновлено в 09:44
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
В киевском аэропорту Борисполь гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ вышла на заводские испытания
Первая в серии строящихся для Тихоокеанского флота (ТОФ) дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 ("Варшавянка") вышла на заводские ходовые испытания, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Болгарский спасатель избил российскую туристку
Обновлено в 12:25