с чего всё началось

Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна. Среди захваченных моряков — трое российских граждан, сообщает 16 августа МИД России. Нападение произошло 15 августа в районе камерунского порта Дуала.

Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна

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