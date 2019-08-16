с чего всё началось

На атакованном в Камеруне грузовом судне находятся трое россиян.

Пираты захватили судно с россиянами у берегов Камеруна

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