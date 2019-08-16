Происшествия
Пираты захватили судно с россиянами у берегов КамерунаРоссийская газета вчера в 08:18
Оценить115
с чего всё началось
В районе камерунского порта Дуала неизвестные захватили грузовое судно с восемью членами экипажа на борту, трое из которых — россияне, сообщило Министерство иностранных дел России.Коммерсантъвчера в 09:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:27, Ашберн
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Самолёт А321 совершил аварийную посадку на поле в Подмосковье
Обновлено 15 августа в 03:36
Происшествия
Фамилии полицейских, которые дали объяснения о задержании избитой на акции Дарьи Сосновской, опубликовала Baza
Обновлено вчера в 15:03
Музыка
Татарстанец Данил Буранов представит Россию на «Новой волне»
Победитель конкурса «Созвездие-Йолдызлык» 2014 года, выпускник ГИТИСа был отобран из 150 претендентов Победитель фестиваля "Созвездие-Йолдызлык", зеленодолец Данил Буранов представит в этом году Россию на международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей
Обновлено вчера в 11:03
Авто
Немецкая компания отказалась от покупки 85 автомобилей Tesla
Немецкая компания Nextmove, занимающаяся прокатом автомобилей, отказалась от покупки 85 электромобилей Tesla Model 3 на сумму $5,55 млн.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России
Обновлено вчера в 14:44
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Энергетика
Пекин решил пока не покупать нефть у Венесуэлы
Временно отказаться от импорта нефти из Венесуэлы решила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
МВД возбудило дело против криминального авторитета Огонька
Следствие ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбудило дело против криминального авторитета Огонька, сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова.
Обновлено вчера в 10:22
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 13:44
Космос
Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»
Обновлено вчера в 20:02
Шоу-бизнес
Марго Овсянникова потеряла 300 тысяч рублей из-за мошенников
Обновлено вчера в 18:00
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол
«Бавария» согласовала переход Коутиньо
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Баварии», утверждает Yahoo Esportes Brasil.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Политика
Порошенко назвал себя президентом Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко указал в электронной декларации, что является действующим президентом страны и работает в Администрации президента.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Экс-депутат Рады спрогнозировал выход ряда регионов из состава Украины
Как пояснил депутат, "с теми, кто последние пять лет сидит в Киеве, уже невозможно жить в одной большой семье", в связи с чем он предрекает выход из состава Украины Херсона, Одессы, Николаева, Запорожья и других регионов.
Обновлено в 00:11
Общество
Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет
В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено вчера в 07:45
Гаджеты
Новый смартфон Oppo Reno 2 получил четыре модуля в основной камере
Обновлено вчера в 18:37
Армия и оружие
Стало известно о работе С-400 на территории Сирии
Напомним, системы С-400 были развернуты на территории Сирии в ноябре 2015 года.
Обновлено вчера в 07:12
Общество
Журналисты собирают деньги для выплаты штрафов за участие в акции в поддержку Ивана Голунова
На сайте проекта "Подельник", который запустили Елизавета Нестерова и Илья Азар, отмечается, что всего были задержаны более 500 человек, на оплату их штрафов необходимо собрать почти 2,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено вчера в 08:25
Наука
Российские ученые нашли способ борьбы с раком легких
Российские ученые сделали сенсационное открытие - они нашли, как можно остановить процесс развития рака легких.
Обновлено 15 августа в 19:46
Здоровье
Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
Биопсия показала, что у Трейси Френч развился плоскоклеточный рак кожи. Женщине сделали операцию, удалив пораженный участок кожи.
Обновлено вчера в 21:05