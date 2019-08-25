«Рубин» опубликовал видео спорного эпизода в матче 7-го тура РПЛ с «Ростовом». Казанский клуб проиграл в гостях со счетом 1:2. Решающий гол «Ростов» забил на 87-й минуте. Точным ударом отметился Александр Саплинов.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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