Футбол

«Судите сами». «Рубин» показал видео спорного гола «Ростова»Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:37

«Рубин» опубликовал видео спорного эпизода в матче 7-го тура РПЛ с «Ростовом». Казанский клуб проиграл в гостях со счетом 1:2. Решающий гол «Ростов» забил на 87-й минуте. Точным ударом отметился Александр Саплинов.
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«Судите сами». «Рубин» показал видео спорного гола «Ростова»

Sport24.ruвчера в 16:27

«Рубин» предложил болельщикам определить, был ли забит гол «Ростова» правильно

Sport.ruвчера в 16:59

«Рубин» намекнул, что «Ростов» забил победный гол из офсайда. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 15:25

«Судите сами». «Рубин» опубликовал видео спорного гола «Ростова»

Чемпионатвчера в 15:56

«Рубин» – о победном голе «Ростова» на 87-й минуте: «Судите сами»

Бомбардир.рувчера в 15:54

«Рубин» о победном голе «Ростова»: «Судите сами»

Sports.ruвчера в 15:40

«Рубин» опубликовал гол Саплинова и предложил проголосовать, был офсайд или нет

Спорт день за днемвчера в 16:56
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
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Профессор Такено: искусственный интеллект надо научить испытывать боль

Профессор университета Мейдзи в Токио (Япония) Дзюнъити Такено, один из ведущих экспертов в области искусственного интеллекта, занимается созданием машин, работающих по тем же принципам, что и человеческий мозг.
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Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
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Происшествия

В Чечне забросали камнями поезд «Петербург – Махачкала»

Обновлено в 01:22
Политика

Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба лидерует на выборах главы страны, сообщил ТАСС.
Обновлено вчера в 19:29
Общество

Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург после православных протестов

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Кино

Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны»

Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено вчера в 19:55
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Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу

Второй пакет антироссийских санкций США по «делу Скрипалей» вступил в силу в полночь 26 августа (07:00 мск).
Обновлено в 01:00
Футбол

«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:15
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МИД Ирана сообщил о прибытии Зарифа на саммит G7

Официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави подтвердил прибытие министра иностранных дел страны Джавада Зарифа во французский Биарриц, в котором проходит саммит G7.
Обновлено вчера в 10:20
Авто

ВАЗ представил свою версию пикапа ВАЗ-21043-33

Мелкосерийный выпуск ВАЗ-21043-33 «Жигули» на мощностях «ВАЗинтерсервиса» продлился всего четыре года – до 1997 года.
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Футбол

Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии

Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.
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Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Общество

Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин

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Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
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Самые грозные в Европе: в США оценили появление Су-30СМ у Беларуси

Обновлено вчера в 05:31
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NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

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Происшествия

В КБР турист сорвался в ущелье во время прыжка с тарзанки

Обновлено вчера в 11:38
Политика

После поцелуя Трампа с Брижит Макрон его жена поцеловала Трюдо

Внимание СМИ привлек обмен поцелуями на саммите G7 между главой американского государства Дональдом Трампом, супругой президента Франции Брижит Макрон, а также женой президента США Меланьей Трамп и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
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Vivo готовит смартфон с «водопадным» дисплеем

Компания Vivo готовит по-настоящему революционный смартфон – Vivo NEX 3 5G. Как мы знаем, линейка Vivo NEX является экспериментальной.
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Экономика

Минфин признал 66% налоговых преференций неэффективными

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Обновлено вчера в 15:00
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Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе

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Экономика

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Экономика

Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками

"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений, пишет газета "Известия".
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Происшествия

Два человека погибли в ДТП под Саратовом

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Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
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