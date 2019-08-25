«Рубин» опубликовал видео спорного эпизода в матче 7-го тура РПЛ с «Ростовом». Казанский клуб проиграл в гостях со счетом 1:2. Решающий гол «Ростов» забил на 87-й минуте. Точным ударом отметился Александр Саплинов.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Происшествия Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».

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Происшествия Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

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Армия и оружие Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок В Сети появилось видео с учений подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке.

Армия и оружие Трамп назвал американо-южнокорейские учения «бесполезной тратой денег» Комментируя недавно прошедшие совместные американо-южнокорейские военные учения, Трамп сказал, что в них на самом деле нет необходимости и вообще все это - выбрасывание денег на ветер.

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Армия и оружие Власти Ирана предупредили Израиль о последствиях агрессии в регионе Рабии отметил, что Иран осуждает любую агрессию со стороны Израиля в отношении стран региона и признает право Ирака, Ливана и Сирии на самозащиту.

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Космос На МАКС-2019 впервые покажут российский двигатель для полета на Луну Двигатель для перспективной российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну представят на авиакосмическом салоне МАКС-2019, сообщает НПО "Энергомаш".

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Общество В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.

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