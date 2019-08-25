Футбол
«Судите сами». «Рубин» показал видео спорного гола «Ростова»Bookmaker-ratings.ru 17:37
«Рубин» опубликовал видео спорного эпизода в матче 7-го тура РПЛ с «Ростовом». Казанский клуб проиграл в гостях со счетом 1:2. Решающий гол «Ростов» забил на 87-й минуте. Точным ударом отметился Александр Саплинов.
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«Рубин» опубликовал гол Саплинова и предложил проголосовать, был офсайд или нет
Спорт день за днем16:56
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Останки около 70 солдат и офицеров Красной армии, павших в боях за освобождение Молдавии от фашистов, перезахоронили в ходе торжественной церемонии в мемориальном комплексе в села Каракуй, сообщает ТАСС.
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Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
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Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
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«Рома» и «Дженоа» сыграли вничью в матче Серии А
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