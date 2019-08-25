Футбол
«Судите сами». «Рубин» показал видео спорного гола «Ростова»Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:37
«Рубин» опубликовал видео спорного эпизода в матче 7-го тура РПЛ с «Ростовом». Казанский клуб проиграл в гостях со счетом 1:2. Решающий гол «Ростов» забил на 87-й минуте. Точным ударом отметился Александр Саплинов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Рубин» опубликовал гол Саплинова и предложил проголосовать, был офсайд или нет
Спорт день за днемвчера в 16:56
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц «Большой семерки» из-за вопроса о возращении России.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В США из-за взрыва газа частично обрушился торговый центр
В американском городе Колумбия из-за взрыва газа частично обрушился торговый центр.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено 23 августа в 14:47
Общество
В Челябинске на праздновании Дня города выступит Тимати
Обновлено в 02:36
Политика
Трамп предлагал бороться с ураганами с помощью ядерных бомб
Президент США Дональд Трамп предлагал использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами.
Обновлено в 01:35
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Энергетика
Польша хочет сэкономить за счет американского СПГ
Польша надеется снизить расходы на закупки природного газа из России за счет поставок сжиженного природного газа из США, заявил глава польской энергетической компании PGNIG Петр Вожняк на пресс-конференции.
Обновлено 22 августа в 18:49
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от Игоря Малашенко
Вдова бывшего гендиректора НТВ Игоря Малашенко и светский обозреватель Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от супруга, который покончил с собой.
Обновлено в 02:59
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Обновлено в 02:03
Общество
Котова назначила нового замглавы Челябинска по градостроительству
В администрации Челябинска вновь кадровые перестановки: пост заместителя главы города по градостроительству занял Владимир Шамне.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Двое кавказцев порезали петербуржца на улице Маршала Говорова
На место прибыл наряд оперативников и задержал двух уроженцев Северной Осетии, которые во время потасовки порезали оппонента.
Обновлено в 02:54
Космос
В Бермудском треугольник охотник за сокровищами обнаружил НЛО
На дне Бермудского треугольника один из охотников за сокровищами обнаружил гигантский НЛО.
Обновлено вчера в 02:16
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»
Обновлено в 02:25
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе «Сбербанк Онлайн»
Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на сбой в работе сервиса.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено вчера в 15:23
Теннис
Рублев поднялся на три позиции в рейтинге ATP, Медведев все еще пятый
Третий представитель России в первой сотне Андрей Рублев поднялся на три позиции. Рейтинг АТР Положение на 26 августа 1 (1*).
Обновлено в 01:09
Здоровье
Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона
Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.
Обновлено вчера в 01:30
Футбол
Футболист оказался у линии штрафной и забил ударом «ножницами»
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Неделя глазами эксперта: Незеркальный Киев, кощунственный «Котик», кастинг в лифте и день зависимости
На линии соприкосновения Минувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно.
Обновлено в 02:46
Общество
Опубликовано видео странной посадки Су-57 в Жуковском
Видеозапись нештатной посадки истребителя Су–57 на аэродроме Жуковский опубликована 25 августа в телеграм-канале «Военный Осведомитель».
Обновлено вчера в 15:09
Культура
Петр Мамонов рассказал о своем состоянии после инфаркта
Стало известно, как себя чувствует российский актер и музыкант Петр Мамонов.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
Масштабные учения начались в шести регионах ЮВО
На территории Южного военного округа (ЮВО) стартовали масштабные двусторонние командно-штабные учения при участии 8,2 тыс. человек.
Обновлено в 03:25
Футбол
«Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями»
Спартак с 14-ю очками поднялся на второе место. В следующем туре красно-белые сыграют дома с Зенитом.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Индия предложила заменить турбины «Силовых машин» для АЭС на японские
Нью-Дели предлагает «Росатому» заменить его на продукцию японских производителей.
Обновлено в 00:20
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении поднять украинский флаг над Донецком.
Обновлено в 02:50
Политика
В записи назвавшей быдлом россиян чиновницы найдены признаки монтажа
Обновлено вчера в 06:54