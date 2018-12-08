Футбол

Судьи удалили Карпина в матче с «Крыльями Советов»
РИА Новости
06:27

Крылья Советов — Ростов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Евгений Башкиров
2′
10′
Деннис Хаджикадунич
Пол Антон
11′
Сергей Корниленко
26′
Сергей Корниленко
44′
Евгений Башкиров
Тарас Бурлак
46′
65′
Деннис Хаджикадунич
Видар Орн Кьяртанссон
Виталий Денисов
Георгий Зотов
68′
70′
Артур Юсупов
Сергей Паршивлюк
75′
Александр Гацкан
Пол Антон
Рамиль Шейдаев
80′
83′
Рагнар Сигурдссон
Рамиль Шейдаев
83′
86′
Александр Гацкан
Мирал Самарджич
87′
90′+3′
Сверрир Игнасон
Судьи удалили главного тренера "Ростова" Валерия Карпина со скамейки запасных в матче с самарскими "Крыльями Советов". Встреча чемпионата России по футболу прошла в Самаре. Во время игры на поле несколько раз вспыхивали стычки между футболистами.
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Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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