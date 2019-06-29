Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с КвятомГазета.Ru 13:53

В первом сегменте британец помешал российскому гонщику "Торо Россо" Даниилу Квяту показать быстрый круг, из-за чего тот закончил квалификацию лишь на 18 месте. Стюарды наказали британца потерей трех позиций на старте завтрашней гонки.
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Правительство выделяет Иркутской области 662 миллиона рублей на разовую единовременную помощь гражданам, пострадавшим от паводка.
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Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
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Швеция обыграла Германию, определились все полуфиналисты женского ЧМ

Сборная Швеции одолела Германию в 1/4 финала женского чемпионата мира - 2:1.
Обновлено в 15:05
Политика

Суд США заблокировал выделение средств на стену на границе с Мексикой

Федеральный суд заблокировал выделение средств минобороны на строительство стены на границе США с Мексикой, президент Дональд Трамп пообещал подать апелляцию.
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Происшествия

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске

Небольшой самолет потерпел крушение на Аляске. В результате инцидента три человека погибли, еще один пострадал.
Обновлено в 20:22
Происшествия

Сотрудники бара унизили девушку за рассказ о домогательствах

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Космос

Телескопы отследили одинокий быстрый взрыв в далекой галактике

Новые наблюдения показывают, что эти события, известные как быстрые радиовсплески, или FRBs для краткости, могут исходить из двух совершенно разных явлений.
Обновлено 27 июня в 15:10
Финансы

Рубль имеет шанс укрепиться ниже отметки 60

Несмотря на санкции и очень существенные противоречия между США и Россией, на текущей день есть шанс для нормализации отношений и решения ряда геополитических вопросов, что крайне позитивно может сказаться на курсе российской национальной валюты и привести её на уровни ниже 60 руб./доллар, но это уже к концу 2019 года.
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Общество

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Лондонский Тауэрский мост - отмечает в воскресенье 125-летний юбилей.
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Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
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Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.
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Футбол

Камерун и Гана разошлись миром в матче Кубка Африки по футболу

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На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС

Политик добавил, что соглашение об ассоциации с Европейским союзом вредит Украине, поскольку Европа думает только о собственной выгоде.
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Чтобы оформить заявку, производитель предлагает внести 15 долларов, а оставшуюся сумму оплатить уже после презентации, когда также будут названы цены на все конфигурации.
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Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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