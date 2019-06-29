Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с КвятомГазета.Ru 13:53
В первом сегменте британец помешал российскому гонщику "Торо Россо" Даниилу Квяту показать быстрый круг, из-за чего тот закончил квалификацию лишь на 18 месте. Стюарды наказали британца потерей трех позиций на старте завтрашней гонки.
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