Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с КвятомГазета.Ru вчера в 13:53

В первом сегменте британец помешал российскому гонщику "Торо Россо" Даниилу Квяту показать быстрый круг, из-за чего тот закончил квалификацию лишь на 18 месте. Стюарды наказали британца потерей трех позиций на старте завтрашней гонки.
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Третья космическая обсерватория серии «Спектр» — «Миллиметрон» — будет запущена после 2027 года, рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачёва РИА Новости.
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Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
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В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.
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