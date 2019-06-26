Судьи Конституционного суда Молдавии в полном составе ушли в отставкуРИА Новости 08:59

Члены Конституционного суда Молдавии в полном составе ушли в отставку, сообщила пресс-служба КС. "О завершении мандата и освобождении должностей судей КС будут оповещены органы, в компетенции которых назначение новых судей", — уточнили в инстанции.

Судьи Конституционного суда Молдавии в полном составе ушли в отставку

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