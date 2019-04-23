Политика
Судьи Киевского суда подали иск против ПорошенкоИзвестия 05:02
Судьи Окружного административного суда Киева, принимавшие решение о денационализации Приватбанка, подали иск против действующего президента Украины Петра Порошенко. По их словам, глава государства, а также руководство Нацбанка и министерства юстиции вмешивались в дело и оказывали давление.
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Шоу-бизнес
МакSим экстренно госпитализирована после ДТП
Обновлено в 05:29
Политика
МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил и объяснился
Токио не признает российского суверенитета над территорией южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Суд арестовал имущество Арашукова и его отца
Суд наложил обеспечительный арест на имущество и денежные средства Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.
Обновлено в 05:37
Политика
Белоруссия оценит ущерб из-за поставок загрязнённой нефти из России
Белоруссия проведёт анализ ущерба от поступления из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.
Обновлено в 05:09
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
Обновлено вчера в 17:49
Футбол
ПСЖ хочет заменить Кавани на Икарди
По данным Gazzetta dello Sport, Икарди является главной целью ПСЖ этим летом, поскольку они собираются заменить им Эдинсона Кавани.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Электросамокат взорвался в квартире в центре Москвы
Обновлено в 04:58
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
Обновлено в 03:46
Общество
В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.
Обновлено в 03:38
Политика
Украинский судья подал иск к Порошенко
Судья Окружного административного суда Киева подал иск к действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 04:52
Авто
Tesla намерена запустить службу беспилотного такси в следующем году
Компания Tesla намерена запустить в США в 2020 году службу беспилотного такси, заявил в понедельник, 22 апреля, основатель и гендиректор компании Илон Маск на мероприятии для инвесторов.
Обновлено вчера в 22:04
Общество
Центр Севастополя остался без электричества
В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:21
Хоккей
Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни
Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Новый образ: Маша Малиновская изменилась до неузнаваемости
Телеведущая предстала перед своими многочисленными фанатами в совершенно новом образе, приятно удивив всех почитателей ее таланта.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Носитель российских подводных роботов спускают на воду
Сегодня, 23 апреля, на воду спустят первый штатный носитель атомных стратегических беспилотных подводных аппаратов (БПА) «Посейдон».
Обновлено вчера в 19:33
Космос
Первые запуски по программе «Сфера» назначены на 2023 год
Запуск первых космических аппаратов, которые станут частью новой спутниковой системы "Сфера", назначены на 2023 год.
Обновлено в 04:30
Политика
В антикоррупционное бюро Украины пришли с обысками
Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Обновлено в 05:44
Гаджеты
Эксперт рассказал, почему не стоит полностью заряжать смартфон
Оставшийся на зарядке смартфон продолжает подпитываться, чтобы поддерживать 100% заряд, а, значит, батарея продолжает нагреваться под действием напряжения из сети", - рассказал эксперт.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Китай раскритиковал санкции США против Ирана
Китайские власти потребовали от США отказаться от применения односторонних нефтяных санкций против Ирана.
Обновлено в 04:57
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
СК допросит Ахмеда Закаева по убийству Анны Политковской
Обновлено в 03:35
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Филиппинах во вторник, 23 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 02:14
Технологии
Альфа-банк и «Тинькофф банк» дадут до 10% кэшбэка за сервисы «Яндекса»
Вне зависимости от банка по карте полагается кэшбэк в размере 10% от суммы, потраченной на одном из сервисов «Яндекса» (его компания будет выбирать сама раз в три месяца), с трат в остальных 14 сервисах кэшбэк составит 5%. До конца июля сервисом с наибольшим кэшбэком будет «Яндекс.Такси».
Обновлено в 04:14
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Аспирантов обяжут защищать диссертации
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительство внесен законопроект, который предусматривает обязательную защиту кандидатской диссертации после окончания аспирантуры.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог
Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.
Обновлено в 04:51