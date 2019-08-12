Футбол
Судейство в РПЛ подвергается критике: в последнем туре пострадал ЦСКАЧемпионат вчера в 14:30
Эпизод с Фёдором Чаловым на последней минуте компенсированного времени к матчу ЦСКА — «Сочи» легко критикуется из-за рек крови. Когда результат нарушения очевиден всем, арбитра постфактум становится проще обвинить — вне зависимости от того, насколько сложно было разобраться в эпизоде.
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«Сочи» — о «кровавом» фоле на Чалове: «То, что сделал Миладинович, это не специально»
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Понсе пригласили на заседание КДК накануне матча с «Туном». Возможна видеосвязь
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Блогер Илья Варламов включил Ростов в рейтинг лучших городов России
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Республика Корея отправит во вторник новый военный отряд в Аденский залив для борьбы с пиратством.
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Финансы
Биржа Аргентины рухнула почти на 40% на фоне президентских праймериз
Индекс Аргентинской фондовой биржи Merval обрушился на 37,93% (до 27 529,38 пункта) на фоне праймериз, по итогам которых команда действующего президента Маурисио Макри потерпела неудачу, сообщает CNBC.
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Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском
Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
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Политика
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.
Обновлено вчера в 21:54
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Финальное обновление Dragon Quest Builders 2 добавит пролог, несколько причёсок и пару нововведений
20 августа приключение Dragon Quest Builders 2 получит финальное бесплатное обновление.
Обновлено вчера в 16:07
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Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
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Порошенко заявил о готовности пройти допрос с использованием полиграфа
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов к допросу с использованием полиграфа в прямом эфире. Об этом сообщает канал «Прямой».
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Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено вчера в 09:00
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Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
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Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
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Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Обновлено 11 августа в 10:11
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ЦИК: выборы в Мосгордуму может отменить только суд
ЦИК указал, что прекратить избирательную кампанию может только суд, если будет отменено решение Мосгордумы о назначении выборов.
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В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
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В новом фильме Тарантино нашли киноляп
Напомним, новый фильм Тарантино побил рекорды проката в РФ и СНГ.
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Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна
Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.
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Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
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Специалисты DxOMark весьма оперативно добрались до новейшего смартфона Samsung Galaxy Note 10+ 5G, чтобы оценить его камеру.
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В Башкирии произошла история, значение которой, вероятно, на себе смогут почувствовать все, у кого есть ипотечный кредит.
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Обновлено вчера в 20:41
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Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
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СКР оправдал сломавших ногу дизайнеру полицейских
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"Монако" проявляет интерес к нападающему "Интера" Мауро Икарди, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, ссылаясь на Sky Sport.
Обновлено вчера в 17:53