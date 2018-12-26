По данным источников, знакомых с проектом УДП, и участников строительного рынка, субподрядчик был определен без конкурса еще летом — стройкой займутся структуры, близкие ресторатору Евгению Пригожину и его компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».

с чего всё началось

Пригожин с 2014 года попал в санкционный список США за близость к президенту России Владимиру Путину. В периметре его бизнеса есть структуры, которые ранее уже занимались реализацией инвестпроектов по строительству и реконструкции исторических зданий в центре Санкт-Петербурга.

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