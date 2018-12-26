Общество

Судебный квартал в Петербурге построят структуры ресторатора Пригожина
РИА Новости
02:55

Пригожин с 2014 года попал в санкционный список США за близость к президенту России Владимиру Путину. В периметре его бизнеса есть структуры, которые ранее уже занимались реализацией инвестпроектов по строительству и реконструкции исторических зданий в центре Санкт-Петербурга.
РИА Новости02:55
с чего всё началось

Строительством резиденции Верховного суда займутся структуры, близкие к предпринимателю Евгению Пригожину

По данным источников, знакомых с проектом УДП, и участников строительного рынка, субподрядчик был определен без конкурса еще летом — стройкой займутся структуры, близкие ресторатору Евгению Пригожину и его компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».
Коммерсантъвчера в 17:53

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Строительством резиденции Верховного суда займутся структуры, близкие к предпринимателю Евгению Пригожину

Эхо Москвы07:02

Судебный квартал в Петербурге построят структуры ресторатора Пригожина

РИА Новости02:55

СМИ назвали фирмы Пригожина девелоперами судебного квартала в Петербурге

РБК00:45

СМИ: судейский квартал в Петербурге без конкурса построят фирмы Пригожина за 35,7 млрд рублей

DP.RU01:38

Близкие к Пригожину компании построят судейский квартал в Петербурге за 36 миллиардов

URA.Ruвчера в 22:25

«Коммерсантъ»: судейский квартал в Петербурге построят близкие к Пригожину компании

Ведомостивчера в 18:48

Строительством резиденции Верховного суда займутся структуры, близкие к предпринимателю Евгению Пригожину

Коммерсантъвчера в 17:53
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Общество

Росздравнадзор пожаловался в СК на клинику из-за женского обрезания

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на сайте ООО «Классикус», действительно, предлагалась услуга женского обрезания, выполняемого по религиозным и ритуальным мотивам, что является грубейшим нарушением российского законодательства», — сообщили в Росздравнадзоре.
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В соответствии с документом, который опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов, на последней странице паспорта, где размещено «Извлечение из положения о паспорте гражданина России», предлагается уточнить информацию о сроках обмена документа.
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Как сообщают в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, в семье уже есть кровный ребенок, но родители подумывали о еще одном.
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ГИБДД предложила ужесточить наказание за повторную езду без прав

"Речь идет об увеличении штрафа за данное деяние (от 20 до 30 тысяч рублей), административном аресте до 15 суток, а также об обязательных работах от 100 до 200 часов", — пояснил он.
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