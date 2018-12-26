Общество
Судебный квартал в Петербурге построят структуры ресторатора Пригожина
Судебный квартал в Петербурге построят структуры ресторатора ПригожинаРИА Новости02:55
Пригожин с 2014 года попал в санкционный список США за близость к президенту России Владимиру Путину. В периметре его бизнеса есть структуры, которые ранее уже занимались реализацией инвестпроектов по строительству и реконструкции исторических зданий в центре Санкт-Петербурга.
РИА Новости02:55
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с чего всё началось
Строительством резиденции Верховного суда займутся структуры, близкие к предпринимателю Евгению Пригожину
По данным источников, знакомых с проектом УДП, и участников строительного рынка, субподрядчик был определен без конкурса еще летом — стройкой займутся структуры, близкие ресторатору Евгению Пригожину и его компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».Коммерсантъвчера в 17:53
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«Коммерсантъ»: судейский квартал в Петербурге построят близкие к Пригожину компании
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