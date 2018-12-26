По данным источников, знакомых с проектом УДП, и участников строительного рынка, субподрядчик был определен без конкурса еще летом — стройкой займутся структуры, близкие ресторатору Евгению Пригожину и его компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».

с чего всё началось

По данным издания, стройка квартала с резиденцией Верховного суда и Дворцом танцев Бориса Эйфмана за более чем 35,5 миллиарда рублей была доверена им без конкурса еще летом текущего года. В настоящий момент ряд крупных строительных компаний уже получил приглашение участвовать в этом проекте.

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