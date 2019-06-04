Общество

Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границуBFM.ru 13:59

Уклонение экс-капитана сборной Андрея Аршавина от уплаты алиментов выяснилось в ходе заседания суда в Санкт-Петербурге. Там идет бракоразводный процесс футболиста и журналистки Алисы Аршавиной, в девичестве Казьминой.
Читать в источнике
с чего всё началось

Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин получил запрет на выезд за границу в связи с задолженностью по алиментам, сообщил адвокат супруги спортсмена Алисы Казьминой.
Интерфакс-Спорт08:24

Подробнее о событии

Суд в Петербурге перенес заседание по бракоразводному процессу Аршавина на 24 июня

ТАСС09:26

Аршавину запретили выезд за пределы России

РИА Новости08:45

Аршавину запрещен выезд за границу из-за долга по алиментам

Интерфакс - Россия08:19

Аршавину запретили выезд за пределы России из-за долга по алиментам

RT на русском08:32

Известному в прошлом футболисту Андрею Аршавину запрещено выезжать за границу из-за долга по алиментам

Эхо Москвы08:31

Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам

Интерфакс-Спорт08:24

Источник: Аршавину запретили выезд за границу. У него долги за алименты

Спорт-Экспресс08:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 17:45, Ашберн
Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Футбол

Сергей Семак стал сопредседателем предвыборного штаба Беглова

Сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова стал тренер "Зенита" Сергей Семак.
Обновлено в 13:36
Политика

Зеленский заявил о необходимости противодействия «Северному потоку 2»

Обновлено в 15:11
Происшествия

Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением

Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Футбол

Игнашевич стал тренером «Торпедо»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил о расширении присутствия США и альянса в Польше

Во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и США все больше расширяют присутствие на польской территории.
Обновлено в 14:08
Культура

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz.
Обновлено в 00:44
Авто

Lada Vesta получит электронную приборную панель

В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
Обновлено в 05:22
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Игры

SEGA анонсировала последние 12 игр для миниатюрной SEGA Mega Drive

SEGA анонсировала последнюю партию проектов для миниатюрной SEGA Mega Drive, причём компания подготовила небольшой сюрприз для покупателей консоли — вместо сорока тайтлов в комплекте будет сорок две игры.
Обновлено в 09:09
Авто

Названы российские цены на кроссовер Citroen C5 Aircross

Citroen 4 июня объявила о стоимости нового кроссовера Citroen C5 Aircross.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы на заводе «Кристалл» в Дзержинске

Президент РФ Владимир Путин, комментируя взрывы, произошедшие на территории завода «Кристалл» в нижегородском Дзержинске, обратил внимание на необходимость выяснения того, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на предприятии.
Обновлено в 12:35
Хоккей

Канадский хоккеист Линг рассказал о работе с судьями в «Амуре»

Бывший игрок хабаровского «Амура» Дэвид Линг рассказал о некоторых нюансах работы с судьями в клубе.
Обновлено в 15:48
Общество

«Мемориал» потребовал прекратить давление на участников исторического конкурса

С 6 мая в оргкомитет конкурса поступает информация, что в большинстве из 24 регионов, где живут победители конкурса, их научных руководителей - учителей вызывают к директорам школ для встреч с людьми, представляющимися сотрудниками местных департаментов образования, региональной администрации или спецслужб, сообщил "Мемориал" во вторник.
Обновлено в 15:44
Происшествия

Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина

У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Общество

Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом

Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30
Общество

Эксперты назвали лучший напиток для утоления жажды в жару

Стал известен напиток, который хорошо утоляет жажду в жару и восстанавливает баланс солей в организме. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Рогозин пообещал Путину управление Россией через «Государево око»

Проект «Государево око» позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию в регионах, передает «Интерфакс» заявление генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 11:44
Общество

Студенческая весна в Ставрополе дает старт

С самого утра и ставропольцев, и гостей фестиваля ждет насыщенная программа. Основные мероприятия пройдут в центре города.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Обновлено в 07:47
Здоровье

Жир помогает вырастить в организме человека ещё один орган

Четвериков рассказал, что наш организм постоянно откладывает жир про запас, на чёрный день.
Обновлено в 11:13
Транспорт

Из-за коллапса в Шереметьево уральцы не могут получить свой багаж

В аэропорту Шереметьево складывается сложная ситуация с багажом, из-за чего уральцы, летевшие через Москву, остались на несколько суток без своих чемоданов.
Обновлено в 08:03
Наука

Физики «наполнили» сверхзвуковую плазму сильным магнитным полем

Обновлено вчера в 08:07
Политика

Счетная палата назвала самое закрытое министерство России

Оказалось, в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми, сообщили в Счетной палате (СП).
Обновлено в 17:27
Кино

Мединский прокомментировал вырезанные из «Рокетмена» сцены

Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал решение прокатчика вырезать ряд сцен из российской версии фильма "Рокетмен".
Обновлено в 15:16
Общество

Власти рассказали о вариантах электронных паспортов для россиян

Вице-премьер Российской Федерации Максим Акимов рассказал о двух существующих на данный момент вариантах электронных удостоверений личности.
Обновлено в 04:19
Общество

Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки

Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:10
Финансы

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Футбол

Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»

Легендарный аргентинец Диего Марадона заявил, что он готов возглавить «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 15:51
Футбол

Аргентина не смогла выйти в 1/4 финала молодежного чемпионата мира, проиграв Мали

Сборная Аргентины проиграла Мали в 1/8 финала чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 17:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное