Общество

Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границуBFM.ru 13:59

Уклонение экс-капитана сборной Андрея Аршавина от уплаты алиментов выяснилось в ходе заседания суда в Санкт-Петербурге. Там идет бракоразводный процесс футболиста и журналистки Алисы Аршавиной, в девичестве Казьминой.
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Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин получил запрет на выезд за границу в связи с задолженностью по алиментам, сообщил адвокат супруги спортсмена Алисы Казьминой.
Интерфакс-Спорт08:24

Подробнее о событии

Известному в прошлом футболисту Андрею Аршавину запрещено выезжать за границу из-за долга по алиментам

Эхо Москвы08:31

Аршавину запретили выезд за пределы России

РИА Новости08:45

Источник: Аршавину запретили выезд за границу. У него долги за алименты

Спорт-Экспресс08:43

Аршавину запретили выезд за пределы России из-за долга по алиментам

RT на русском08:32

Суд в Петербурге перенес заседание по бракоразводному процессу Аршавина на 24 июня

ТАСС09:26

Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам

Интерфакс-Спорт08:24

Аршавину запрещен выезд за границу из-за долга по алиментам

Интерфакс - Россия08:19
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Американский профессор рассказал, где может начаться конфликт России и США

Если произойдет эскалация, полагает Легвольд, "то в границах Украины, или же случится новый кризис, скажем, в Белоруссии или в одном из других регионов между НАТО и Россией".
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Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
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На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты

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Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Глава Сбербанка Герман Греф заявлял в конце мая, что реформа строительной отрасли приведет к консолидации рынка, а также к росту числа обманутых дольщиков и уходу с рынка многих игроков.
Обновлено в 12:56
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Бари Алибасова госпитализировали

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Политика

Эрдоган подтвердил намерение получить С-400

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Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне продолжающегося падения мировых площадок из-за торгового противостояния США с остальным миром, что подогревает опасения замедления глобальной экономики, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,8%.
Обновлено вчера в 03:16
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Финансы

Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС

Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 900 Lada Xray

Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

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Политика

Зеленский заявил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко

Новый президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл во вторник с первым визитом в Брюссель, заявил на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, что он лучше, чем его предшественник Петр Порошенко, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 09:25
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Глава Генштаба ВСУ примет участие во встрече по Донбассу в Минске

Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак примет участие во встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Кино

Тор из «Мстителей» временно уходит из кино

Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00
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Грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в Тихом Океане

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Общество

Эксперты назвали лучший напиток для утоления жажды в жару

Стал известен напиток, который хорошо утоляет жажду в жару и восстанавливает баланс солей в организме. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 23:43
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Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
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Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Жительница Нидерландов Ноа Потховен воспользовалась легальной в ее стране возможностью ухода из жизни с помощью врачей в возрасте 17 лет.
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Происшествия

Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей

Громкое убийство в подмосковном Путилково бывшего спецназовца Никиты Белянкина является следствием «социальной политики» региональных властей, допустивших отсутствие экстренных служб и другой необходимой для населения инфраструктуры в населенном пункте.
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Delivery Club ускорит курьеров электросамокатами

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В Китае впервые запустят ракету с морского космодрома

Обновлено в 15:50
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Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.
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Политика

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Новый пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сотрудничала c The New York Times, опубликовав там статью о бизнесе сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Американский генерал Джон Реймонд заявил, что Россия создает "широкий спектр угроз" США в космосе.
Обновлено в 14:21
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Новый кроссовер Kia получит название Seltos

Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
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Мусульмане празднуют Ураза-байрам

Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 02:23
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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