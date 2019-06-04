Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границуBFM.ru 13:59

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин получил запрет на выезд за границу в связи с задолженностью по алиментам, сообщил адвокат супруги спортсмена Алисы Казьминой.

с чего всё началось

Уклонение экс-капитана сборной Андрея Аршавина от уплаты алиментов выяснилось в ходе заседания суда в Санкт-Петербурге. Там идет бракоразводный процесс футболиста и журналистки Алисы Аршавиной, в девичестве Казьминой.

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