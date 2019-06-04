Общество

Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границуBFM.ru 13:59

Уклонение экс-капитана сборной Андрея Аршавина от уплаты алиментов выяснилось в ходе заседания суда в Санкт-Петербурге. Там идет бракоразводный процесс футболиста и журналистки Алисы Аршавиной, в девичестве Казьминой.
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Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин получил запрет на выезд за границу в связи с задолженностью по алиментам, сообщил адвокат супруги спортсмена Алисы Казьминой.
Интерфакс-Спорт08:24

Подробнее о событии

Суд в Петербурге перенес заседание по бракоразводному процессу Аршавина на 24 июня

ТАСС09:26

Аршавину запрещен выезд за границу из-за долга по алиментам

Интерфакс - Россия08:19

Источник: Аршавину запретили выезд за границу. У него долги за алименты

Спорт-Экспресс08:43

Аршавину запретили выезд за пределы России из-за долга по алиментам

RT на русском08:32

Известному в прошлом футболисту Андрею Аршавину запрещено выезжать за границу из-за долга по алиментам

Эхо Москвы08:31

Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам

Интерфакс-Спорт08:24

Аршавину запретили выезд за пределы России

РИА Новости08:45
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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