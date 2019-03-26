Происшествия
Суд начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева 3 апреляSport24.ru 03:44
25 марта стало известно, что уголовное дело направлено в суд. Кокорин и Мамаев проходят по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство». Футболисты и двое других фигурантов дела были задержаны после двух драк в Москве осенью прошлого года.
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Финансы
ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 года
Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 г. Это был московский ЦМРбанк.
Обновлено в 06:34
Политика
Лавров оценил уровень экономического сотрудничества России и США
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты в России заявил, что Москва заинтересована в укреплении экономических связей с Вашингтоном.
Обновлено в 06:07
Теннис
Медведев вышел в четвёртый круг Miami Open и сыграет с Федерером
В четвёртом круге турнира Медведев сыграет со швейцарским теннисистом Роджером Федерером.
Обновлено в 01:24
Футбол
«Зенит» заработал на абонементах и билетах 14 млн евро
Новый президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб заработал 14 млн евро на продаже билетов и абонементов в сезоне 2017/2018, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 04:34
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Лишенная титула «Мисс Москва» предостерегла от участия в конкурсах
Лишенная титула «Мисс Москва» Алеся Семеренко предостерегла девушек от участия в конкурсах красоты.
Обновлено в 03:19
Космос
NASA отменило первый в истории выход двух женщин в открытый космос
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Аэропорт «Внуково» уволил издевавшегося над собакой кинолога
Аэропорт "Внуково" уволил издевавшегося над собакой кинолога службы авиационной безопасности аэропорта, сообщила РИА Новости пресс-служба авиагавани.
Обновлено в 06:38
Экономика
Суда для «Северного потока — 2» предложено ввозить без пошлин
Министерство энергетики предлагает освободить от таможенных пошлин и налогов суда, временно ввозимые в РФ рамках проектов строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 07:07
Общество
«Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»
«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.
Обновлено в 05:34
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражений
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:19
Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Наука
В Норвегии обнаружили тысячелетний корабль викингов
Археологи с помощью георадара обнаружили деревянное судно эпохи викингов длиной более 15 м на территории заповедника Борре в Норвегии.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В шести немецких городах эвакуировали ратуши
Ратуши шести немецких городов эвакуированы из-за поступивших угроз, сообщила газета Welt со ссылкой на полицию.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована вдова Караченцова
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Политика
В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме
Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
Обновлено в 06:39
Экономика
Медведев пообещал заморозить налоги на шесть лет
«Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны», — подчеркнул глава российского правительства.
Обновлено в 07:07
Футбол
Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на ЧЕ-2020
Обновлено в 06:17
Футбол
«Барселона» интересуется Промесом
Полузащитник «Севильи» Куинси Промес привлек интерес «Барселоны».
Обновлено в 05:39
Гаджеты
Apple представила виртуальную кредитную карту Apple Card
Обновлено в 03:20
Происшествия
«Мемориал» признал аспиранта МГУ Азата Мифтахова политзаключенным
Правозащитный центр «Мемориал» считает аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова политическим заключенным.
Обновлено в 06:14
Политика
ФАС намерена наказать Бориса Дубровского
Со слов заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрея Цариковского, ведомство передаст в правоохранительные органы документы в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подозреваемого в антиконкурентном сговоре на аукционах по ремонту дорог в Челябинской области, пишет РИА Новости.
Обновлено в 07:04
Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Футбол
Маркизио рассказал, что его приятно удивило в Санкт-Петербурге
Защитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, что его удивило после того, как он переехал в Санкт-Петербург.
Обновлено в 06:18
Общество
В Росгвардии призвали не воспринимать ее сотрудников как «монстров с резиновыми палками»
Росгвардия стремится к открытости, чтобы граждане РФ понимали назначение ведомства и видели в нем "защиту от преступных посягательств", сообщил первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов журналистам во вторник.
Обновлено в 06:30
Политика
Судьбу российских губернаторов после отставки изучили
Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Хоккей
Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»
Обновлено вчера в 17:59