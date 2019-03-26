Происшествия

Суд начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева 3 апреляSport24.ru 03:44

25 марта стало известно, что уголовное дело направлено в суд. Кокорин и Мамаев проходят по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство». Футболисты и двое других фигурантов дела были задержаны после двух драк в Москве осенью прошлого года.
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Суд над футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным начнется 3-го апреля

Эхо Москвы03:34

Уголовное дело Кокорина и Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы

ТАССвчера в 10:57

Суд назначил дату слушаний по делу футболистов Кокорина и Мамаева

РБК03:56

Суд по делу Мамаева и Кокорина начнётся 3 апреля

RT на русском03:26

Слушания по делу Кокорина и Мамаева начнутся 3-го апреля

Спорт-Экспресс03:42

Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева

РИА Новости03:30

Дело Павла Мамаева и Александра Кокорина направлено в суд

Интерфаксвчера в 03:56
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В шести немецких городах эвакуировали ратуши

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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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